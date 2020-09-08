Верещук: Моя команда в широком смысле включает президента, премьер-министра и большинство в парламенте

Народный депутат от "Слуги народа", потенциальный кандидат на должность мэра Киева от партии “Слуга народа” Ирина Верещук заявила в интервью "Фокусу", что считает президента, премьера и парламентское большинство частью своей команды на местных выборах.
"Моя команда в широком смысле включает президента, премьер-министра и большинство в парламенте. Образно говоря, я их тоже веду на киевские выборы. Представляете, какая будет синергия для города, если киевская городская власть будет в одной команде с центральной государственной властью в лице президента, парламента и премьер-министра? Многие киевские проекты можно реализовать только в плотном взаимодействии с центральной государственной властью. Например, объездная дорога или пригородная электричка. А местные бюджеты можно использовать для более локальных проектов, например для киевской велосипедной стратегии", – объяснила она.
16 июля на заседании парламентской фракции "Слуга народа" Ирина Верещук была избрана кандидатом от этой партии на выборы мэра Киева, которые состоятся в конце октября 2020 года.