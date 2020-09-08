Верещук: Моя команда в широком смысле включает президента, премьер-министра и большинство в парламенте

Если киевская городская власть будет в одной команде с центральной государственной властью в лице президента, парламента и премьер-министра, то в таком взаимодействии можно будет реализовать многие проекты, заявила народный депутат, потенциальный кандидат на должность мэра Киева от партии “Слуга народа” Ирина Верещук.

Народный депутат от "Слуги народа", потенциальный кандидат на должность мэра Киева от партии “Слуга народа” Ирина Верещук заявила в интервью "Фокусу", что считает президента, премьера и парламентское большинство частью своей команды на местных выборах.

"Моя команда в широком смысле включает президента, премьер-министра и большинство в парламенте. Образно говоря, я их тоже веду на киевские выборы. Представляете, какая будет синергия для города, если киевская городская власть будет в одной команде с центральной государственной властью в лице президента, парламента и премьер-министра? Многие киевские проекты можно реализовать только в плотном взаимодействии с центральной государственной властью. Например, объездная дорога или пригородная электричка. А местные бюджеты можно использовать для более локальных проектов, например для киевской велосипедной стратегии", – объяснила она.

16 июля на заседании парламентской фракции "Слуга народа" Ирина Верещук была избрана кандидатом от этой партии на выборы мэра Киева, которые состоятся в конце октября 2020 года.