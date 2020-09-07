В Киевской ТИК подрались из-за количества избирательных округов

В Киеве на местных выборах вместо 10 округов хотят создать 13 или 14. Об этом сообщил экс-председатель Госэкоинспекции Украины, кандидат на должность столичного городского головы от партии "Экологическая альтернатива" Егор Фирсов.

7 сентября в Киевской территориальной избирательной комиссии (ТИК) произошла драка из-за отсутствия договоренности о количестве избирательных округов в столице. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-председатель Госэкоинспекции, кандидат на должность городского головы Киева от партии "Экологическая альтернатива" Егор Фирсов.

"В Киевской ТИК произошла драка. Со вчерашнего дня там не могут решить, сколько в Киеве будет избирательных округов. Вместо логического решения о 10 районах – 10 округах хотят создать 13 или 14 округов. Это примитивная манипуляция, чтобы увеличить вероятность прохождения депутатов от власти. Самым удивительным является то, что разделить хотят не сверхбольшие районы типа Дарницкого, а маленькие. Это лишнее свидетельство "мутных договоренностей", – написал он.

По словам Фирсова, срок принятия соответствующего решения уже вышел и теперь в ситуацию должна вмешаться Центральная избирательная комиссия Украины.

"Следим за событиями! Уже понятно, что организация процессов в ТИК является непрозрачной", – написал он.