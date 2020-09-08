"Кандидат". В Украине запускают образовательный сериал для тех, кто хочет стать депутатом

В Украине сняли образовательный сериал "Кандидат", чтобы объяснить украинцам специфику местных выборов. Об этом на брифинге заявила заместитель министра цифровой трансформации Украины по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, передает корреспондент "ГОРДОН".
В съемках 11-серийного сериала приняли участие актер и телеведущий Андрей Джеджула, общественный деятель Александр Солонтай, исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, народные депутаты Украины Марина Бардина, Елена Шуляк, Вадим Галайчук и Александр Скичко.
В сериале потенциальным кандидатам на местных выборах расскажут обо всем, что им нужно знать, в частности об основных этапах предвыборной кампании и о том, как нужно правильно регистрироваться.
Доступен он будет на портале "Дія. Цифрова освіта".
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.