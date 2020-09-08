"Кандидат". В Украине запускают образовательный сериал для тех, кто хочет стать депутатом

В 11-серийном образовательном сериале "Кандидат" украинцам расскажут об основных этапах предвыборной кампании и о том, как нужно регистрироваться кандидатам на местных выборах.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября, официальная предвыборная кампания стартовала 5 сентября Фото: ЕРА

В Украине сняли образовательный сериал "Кандидат", чтобы объяснить украинцам специфику местных выборов. Об этом на брифинге заявила заместитель министра цифровой трансформации Украины по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, передает корреспондент "ГОРДОН".

В съемках 11-серийного сериала приняли участие актер и телеведущий Андрей Джеджула, общественный деятель Александр Солонтай, исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, народные депутаты Украины Марина Бардина, Елена Шуляк, Вадим Галайчук и Александр Скичко.

В сериале потенциальным кандидатам на местных выборах расскажут обо всем, что им нужно знать, в частности об основных этапах предвыборной кампании и о том, как нужно правильно регистрироваться.

Доступен он будет на портале "Дія. Цифрова освіта".

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Видео: Дія / YouTube