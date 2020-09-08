В Окружной админсуд Киева подан иск об отмене решения ЦИК о проведении 25 октября первых местных выборов

Назначение Центризбиркомом Украины на 25 октября первых выборов в объединенных территориальных общинах просит отменить общественная организация "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и селян "Спасение села".

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) подан иск с требованием отменить назначение на 25 октября первых выборов в объединенных территориальных общинах (ОТО). Об этом 7 сентября проинформировал сайт суда.

"Поступил иск общественной организации "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и селян "Спасение села" к Центральной избирательной комиссии. Суд просят отменить постановление ЦИК №160 от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года". По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

В ОАСК рассказали, что "судом решается вопрос открытия производства по административному делу".

Первые выборы в ОТО должны пройти 25 октября в 24 областях Украины.

Выборы во все местные органы власти в Украине также назначены на 25 октября.

Волеизъявление обойдется госбюджету в 2,25 млрд грн.