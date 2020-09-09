Кличко проверил опорную больницу и сообщил, сколько есть мест для больных коронавирусной инфекцией

В последнее время у многих инфицированных – более тяжелое течение болезни, и подавляющее большинство пациентов с коронавирусной инфекцией – в возрасте от 30 до 60 лет, рассказал киевский городской голова Виталий Кличко.

Виталий Кличко: Всего в больницах столицы из 1600 коек, подготовленных для приема больных коронавирусом в 16 медучреждениях, заполнены 52% мест Фото: Віталій Кличко / Facebook

В Киеве в последнее время пациенты с COVID-19 болеют тяжелее, сообщил на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко и показал видео, как он посетил городскую больницу №4 – одну из опорных для лечения пациентов с коронавирусом.

"Вирус не отступает. И количество выявленных случаев коронавируса в столице, к сожалению, растет. Увеличивается и количество больных, нуждающихся в госпитализации. Вчера вечером побывал с проверкой в городской больнице №4, которая является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19. Я уже ранее посещал это медучреждение. Из главного, что сегодня отмечают врачи: в последнее время у многих инфицированных – более тяжелое течение болезни. И подавляющее большинство пациентов – в возрасте от 30 до 60 лет", – написал Кличко.

Мэр сообщил, что больница №4 заполнена почти на 80%. В медучреждении есть своя лаборатория для тестирования методами ПЦР и ИФА. Кличко добавил, что средствами защиты и медикаментами больница обеспечена.

"Всего в больницах столицы из 1600 коек, подготовленных для приема больных коронавирусом в 16 медучреждениях, заполнены 52% мест. В случае необходимости город может перепрофилировать отделения и в других медучреждениях, увеличив количество коек для лечения пациентов с COVID-19. Но давайте не доводить до наихудшего сценария! Послушайте, что говорят те, кто заболел! Берегите себя!" – призвал Кличко.