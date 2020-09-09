Ролик Верещук с зонтиком уже можно не выдавать. Еще не появившись, он уже отработал свое

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

От "пані мер" до "Мэри Поппинс": почему сам ролик уже можно не выдавать.

В коммуникациях есть понятие "репутационные риски" – это возможные потери вследствие неблагоприятного восприятия имиджа. Если их не просчитать, самая креативная и многообещающая идея сработает с точностью до наоборот. Как и получилось с Ириной Верещук.

Ролик "Ветер перемен", который команда кандидата в мэры Киева снимала на днях, отработал свое, еще не появившись. Он уже получил максимальный охват аудитории, сработал на частоту упоминаний имени и привлек внимание к персоне политика.

Но PR, кроме количественных показателей, измеряется еще и качественными – важны тональность публикаций и контекст упоминаний. И вот здесь вопрос – на такой ли эффект рассчитывала команда?

Начнем с того, что идею скопировали. Задумка представить кандидата в мэры, парящего над Киевом и несущего с собой ветер перемен, возможно, интересна и технологически уникальна. Но она один в один списана с видео шотландской компании Scottish Power, работающей в сфере "зеленой" энергетики. Там девочка в таком же желтом плаще с таким же зеленым зонтом летает над водой, играя с ветром. Может, конечно, идеи витают в воздухе, но кто-то уже был первый, и, когда от ролика попахивает плагиатом, вряд ли он добавит очков кандидату в глазах избирателей.

ВИДЕО Видео: Scottish Power / YouTube

Команда, допустившая (или, как говорят, сама это сделавшая) слив видеофрагмента съемок в сеть, не оценила масштабов и последствий его вирусного распространения. Съемки проходили ранним утром на пешеходном мосту, известном как "мост Кличко", – Виталий Владимирович, кстати, является конкурентом Верещук на выборах и представляет этот мост как одно из своих достижений на посту мэра. Локация расположена в центре города, и, даже если в 5.00 людей там немного, достаточно одного зеваки с телефоном, который выложит это в Facebook. Как результат – вся Украина потешается над висящей в нелепой позе Верещук с зонтиком, которую за ноги держит ассистентка. Политику, кандидату на пост мэра столицы такая картинка вовсе не к лицу.

Это тот случай, когда процесс превзошел результат. Не будь этого бэкстейджа, киевляне увидели бы технологически классное креативное видео. Но сейчас, смотря ролик, зрители будут видеть не Ирину Верещук, которая романтично парит над Днепром, а Ирину Верещук, которая висит на подъемном кране с болтающимися ногами. Они уже знают, как это было снято, поэтому неинтересно.

Это те самые репутационные риски, которых можно было бы избежать, продумав все действия на шаг вперед.

Справедливости ради стоит отметить, что украинская политическая жизнь богата на примеры, когда процесс запомнился больше результата.

"У тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст". Смонтированное видео со съемок предвыборного обращения Михаила Добкина к харьковчанам во время выборов городского головы Харькова появилось в сети через полтора года после самих съемок. За первые сутки ролик на YouTube просмотрели около 120 тыс. человек, а всего по состоянию на 2020 год совершено более 6 млн просмотров. Но кто-нибудь помнит само видеообращение?

"Пропало все!" Отчаянный возглас у Юлии Тимошенко вырвался во время записи видеообращения к народу. На суфлере у премьер-министра пропало изображение, и фраза касалась пустого экрана, но драматизм ситуации и контекст тут же сделали из нее панический всхлип по созданию широкой коалиции. Сейчас на YouTube у этого фрагмента 2,5 млн просмотров. А помнит ли кто-то, о чем было видеообращение экс-премьера?

С Lexus на велик. В июне этого года вероятный кандидат на пост мэра Киева Александр Дубинский решил снять ролик, в котором он ездит на велосипеде по центру Киева и критикует Кличко за недостатки городской инфраструктуры, с которыми сталкиваются велосипедисты. Но прохожие заметили, что депутат приехал туда на дорогом внедорожнике, а когда ролик был снят, он снова пересел с велосипеда на Lexus. Конечно же, эта история запомнилась не самим видео Дубинского, а его позерством.

Историю делают детали. И упаси бог вам пренебрежительно к ним отнестись. Как оказалось, от "пані мер" до "Мэри Поппинс" – всего пять секунд хронометража видео.

Источник: "ГОРДОН"