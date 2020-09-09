ГОРДОН
 
 
Мила Шикота
Мила Шикота

Основатель агентства PR advice.


все материалы автора
ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ролик Верещук с зонтиком уже можно не выдавать. Еще не появившись, он уже отработал свое

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|

От "пані мер" до "Мэри Поппинс": почему сам ролик уже можно не выдавать.

В коммуникациях есть понятие "репутационные риски" – это возможные потери вследствие неблагоприятного восприятия имиджа. Если их не просчитать, самая креативная и многообещающая идея сработает с точностью до наоборот. Как и получилось с Ириной Верещук.

Ролик "Ветер перемен", который команда кандидата в мэры Киева снимала на днях, отработал свое, еще не появившись. Он уже получил максимальный охват аудитории, сработал на частоту упоминаний имени и привлек внимание к персоне политика.

Но PR, кроме количественных показателей, измеряется еще и качественными – важны тональность публикаций и контекст упоминаний. И вот здесь вопрос – на такой ли эффект рассчитывала команда?

  • Начнем с того, что идею скопировали. Задумка представить кандидата в мэры, парящего над Киевом и несущего с собой ветер перемен, возможно, интересна и технологически уникальна. Но она один в один списана с видео шотландской компании Scottish Power, работающей в сфере "зеленой" энергетики. Там девочка в таком же желтом плаще с таким же зеленым зонтом летает над водой, играя с ветром. Может, конечно, идеи витают в воздухе, но кто-то уже был первый, и, когда от ролика попахивает плагиатом, вряд ли он добавит очков кандидату в глазах избирателей.
ВИДЕО
Видео: Scottish Power / YouTube
  • Команда, допустившая (или, как говорят, сама это сделавшая) слив видеофрагмента съемок в сеть, не оценила масштабов и последствий его вирусного распространения. Съемки проходили ранним утром на пешеходном мосту, известном как "мост Кличко", – Виталий Владимирович, кстати, является конкурентом Верещук на выборах и представляет этот мост как одно из своих достижений на посту мэра. Локация расположена в центре города, и, даже если в 5.00 людей там немного, достаточно одного зеваки с телефоном, который выложит это в Facebook. Как результат – вся Украина потешается над висящей в нелепой позе Верещук с зонтиком, которую за ноги держит ассистентка. Политику, кандидату на пост мэра столицы такая картинка вовсе не к лицу.
  • Это тот случай, когда процесс превзошел результат. Не будь этого бэкстейджа, киевляне увидели бы технологически классное креативное видео. Но сейчас, смотря ролик, зрители будут видеть не Ирину Верещук, которая романтично парит над Днепром, а Ирину Верещук, которая висит на подъемном кране с болтающимися ногами. Они уже знают, как это было снято, поэтому неинтересно.

Это те самые репутационные риски, которых можно было бы избежать, продумав все действия на шаг вперед.

Справедливости ради стоит отметить, что украинская политическая жизнь богата на примеры, когда процесс запомнился больше результата.

"У тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст". Смонтированное видео со съемок предвыборного обращения Михаила Добкина к харьковчанам во время выборов городского головы Харькова появилось в сети через полтора года после самих съемок. За первые сутки ролик на YouTube просмотрели около 120 тыс. человек, а всего по состоянию на 2020 год совершено более 6 млн просмотров. Но кто-нибудь помнит само видеообращение?

"Пропало все!" Отчаянный возглас у Юлии Тимошенко вырвался во время записи видеообращения к народу. На суфлере у премьер-министра пропало изображение, и фраза касалась пустого экрана, но драматизм ситуации и контекст тут же сделали из нее панический всхлип по созданию широкой коалиции. Сейчас на YouTube у этого фрагмента 2,5 млн просмотров. А помнит ли кто-то, о чем было видеообращение экс-премьера?

С Lexus на велик. В июне этого года вероятный кандидат на пост мэра Киева Александр Дубинский решил снять ролик, в котором он ездит на велосипеде по центру Киева и критикует Кличко за недостатки городской инфраструктуры, с которыми сталкиваются велосипедисты. Но прохожие заметили, что депутат приехал туда на дорогом внедорожнике, а когда ролик был снят, он снова пересел с велосипеда на Lexus. Конечно же, эта история запомнилась не самим видео Дубинского, а его позерством.

Историю делают детали. И упаси бог вам пренебрежительно к ним отнестись. Как оказалось, от "пані мер" до "Мэри Поппинс" – всего пять секунд хронометража видео.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Киев, выборы, плагиат, Ирина Верещук, видео, Мэри Поппинс, Мила Шикота
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Кто стоял за подготовкой спецслужб к захвату власти в России
Записки бывшего подполковника КГБ: Кто стоял за подготовкой спецслужб к захвату власти в России G
Владимир ПОПОВ
  Боровой: С Путиным я пересекался один раз. Он тогда был мальчиком, который приносил чай
  Боровой: С Путиным я пересекался один раз. Он тогда был мальчиком, который приносил чай G
Дмитрий ГОРДОН
  Ефремов приговорен к восьми годам колонии. Главное о смертельном ДТП и судебном процессе над актером
  Ефремов приговорен к восьми годам колонии. Главное о смертельном ДТП и судебном процессе над актером G
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Произошел контакт". Подкопаева рассказала, чем ее покорил третий муж
"Произошел контакт". Подкопаева рассказала, чем ее покорил третий муж
Вернулась через 18 лет. Кухар снялась для украинского издания Сosmopolitan
Вернулась через 18 лет. Кухар снялась для украинского издания Сosmopolitan
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Барских: Я по-прежнему ищу человека, который бы стал для меня вселенной
Барских: Я по-прежнему ищу человека, который бы стал для меня вселенной
Ризатдинова отдала сына в детский сад
Ризатдинова отдала сына в детский сад
"Волчицы уже плетут куклы вуду". Каминская позировала в объятиях Винника
"Волчицы уже плетут куклы вуду". Каминская позировала в объятиях Винника
  "С парнями слишком сложно". Одинокая Гомес посетовала на неустроенную личную жизнь
  "С парнями слишком сложно". Одинокая Гомес посетовала на неустроенную личную жизнь
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
Невеста Остапчука отменила свадьбу из-за коронавируса
Невеста Остапчука отменила свадьбу из-за коронавируса
"Душа моя!" Рики Мартин поздравил супруга с днем рождения романтическим фото
"Душа моя!" Рики Мартин поздравил супруга с днем рождения романтическим фото
  "Ребекка". Вышед трейлер фильма по роману Дафны дю Морье с Лили Джемс и Арми Хаммером. Видео
  "Ребекка". Вышед трейлер фильма по роману Дафны дю Морье с Лили Джемс и Арми Хаммером. Видео
"Мы стали родителями. Этот малыш изменил нас". Tarabarova поделилась трогательным семейным видео
"Мы стали родителями. Этот малыш изменил нас". Tarabarova поделилась трогательным семейным видео
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
  Ефросинина: Наркотики – зло, но это меня не остановило
  Ефросинина: Наркотики – зло, но это меня не остановило
Ефремов в СИЗО. Актер поужинал селедкой и пообещал прочитать сотрудникам изолятора поэму Охлобыстина о бане
Ефремов в СИЗО. Актер поужинал селедкой и пообещал прочитать сотрудникам изолятора поэму Охлобыстина о бане
"Побуду сочной". Джамала отказалась худеть после родов
"Побуду сочной". Джамала отказалась худеть после родов
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS