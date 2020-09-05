Верещук: Я не собираюсь уезжать из страны. Я родилась в Раве-Русской, но до конца своей жизни буду в Киеве

Народный депутат из пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, которая собирается баллотироваться в мэры Киева, рассказала, что живет с семьей в столице с 2015 года.

Ирина Верещук: Я переехала сюда со своей семьей, мой сын ходит здесь в школу. Мой муж здесь работает, я здесь работаю в парламенте Фото: Ірина Верещук / Facebook

Народный депутат из пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, которую ее партия выдвинула на пост мэра столицы, заявила, что не собирается уезжать из Киева, независимо от результатов выборов. Об этом она сказала в интервью изданию НВ.

"А мне некуда ехать, я здесь живу и буду жить до конца своей жизни. Я не собираюсь уезжать из страны, я родилась в Раве-Русской, но до конца своей жизни буду в Киеве и буду бороться за него – не только потому, что я хочу победить на выборах городского головы, а потому, что мне не все равно", – объяснила она.

На вопрос журналистки, почему Верещук не выбрала Львов, где ее знают лучше, чем в Киеве, политик ответила, что живет в столице с семьей с 2015 года.

"Потому что я здесь живу, это мой город, я переехала сюда со своей семьей, мой сын ходит здесь в школу. Еще раз говорю: мой муж здесь работает, я здесь работаю в парламенте (как и работала до того, как стала депутатом Верховной Рады). Я считаю и чувствую, что это город мой, я его люблю, я в него влюблена, он на самом деле для меня очень теплый – город, который открывает свои объятия для людей, которые хотят работать. Это не жестокий город, который отталкивает людей. И я считаю, что есть основания претендовать на высшую должность в Киеве, а именно – руководителя города… руководительницы", – заявила нардеп.

16 июля на заседании парламентской фракции "Слуга народа" Ирина Верещук была избрана кандидатом от этой партии на выборы мэра Киева, которые состоятся 25 октября.