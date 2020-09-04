"Ира, ты космос!" Фотожабы на летающую над Киевом Верещук в образе Мэри Поппинс
Пользователи соцсетей отреагировали серией фотожаб на видеоролик с летающей над Киевом в образе Мэри Поппинс народным депутатом от "Слуги народа" Ириной Верещук, съемки которого проводились для предвыборной кампании на пост столичного мэра. "ГОРДОН" собрал самые интересные коллажи.
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