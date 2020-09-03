"Вы че, офигели?!" Фотожабы на законопроект о платной регистрации домашних животных
Пользователи соцсетей отрегировали серией фотожаб на новость о том, что украинцев обяжут регистрировать своих домашних животных через частных посредников в случае принятия Верховной Радой законопроекта №3796 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственного обращения с домашними и дикими животными, содержащимися в неволе". "ГОРДОН" собрал самые интересные коллажи.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.