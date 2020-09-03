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"Вы че, офигели?!" Фотожабы на законопроект о платной регистрации домашних животных

Пользователи соцсетей отрегировали серией фотожаб на новость о том, что украинцев обяжут регистрировать своих домашних животных через частных посредников в случае принятия Верховной Радой законопроекта №3796 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственного обращения с домашними и дикими животными, содержащимися в неволе". "ГОРДОН" собрал самые интересные коллажи.

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Фотожаба на предложение нардепов регистрировать домашних питомцев
Фотожаба на предложение нардепов регистрировать домашних питомцев
Фото: Бенин Клоун / Facebook
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Источник: Андрій Довгий / Facebook

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Источник: Александр Шевченко / Facebook

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Источник: Одесса INFO / Телеграмм

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Теги: Верховная Рада, коррупция, животные, соцсети, законопроект, Антон Яценко
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