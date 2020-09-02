"Шерочка с Машерочкой". Фотожабы на то, как Медведчук и Кива позировали в Раде с флагом Беларуси
Нардеп от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива опубликовал фотографию, на которой он и его однопартиец Виктор Медведчук позируют в Верховной Раде Украины с государственным флагом Беларуси. Пользователи соцсетей отреагировали серией фотожаб на это событие. "ГОРДОН" собрал самые интересные коллажи.
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