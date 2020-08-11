"Горіла Tesla, палала". Фотожабы на поджог автомобиля Tesla Богдана
В Киеве в ночь на 11 августа неизвестный поджег автомобиль Tesla, принадлежащий бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану. Tesla Богдана стала известна тем, что в ней записывал свои видеообращения президент Владимир Зеленский. Пользователи соцсетей отреагировали на это событие серией фотожаб. "ГОРДОН" собрал самые интересные коллажи.
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