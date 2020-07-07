Саакашвили: Мне нравится напор и настырность Богдана

Саакашвили: Второго захода на посадку может не быть – надо садиться сейчас Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Экс-президент Грузии, руководитель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили считает, что бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан "хотел что-то хорошее сделать" для страны, но его методы не всегда были приемлемыми. Такое мнение Саакашвили высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Мне нравится напор и настырность Богдана. Он хотел что-то, наверное, хорошее сделать. Но его методы не всегда хороши. Есть ли у него какое-то политическое будущее, я не знаю, честно говоря. История много раз нас удивляла, но в целом я думаю, что у всех людей есть какой-то шанс и какое-то окно. Надо всегда использовать их так, как будто это последний раз, как будто второго захода не будет", – сказал Саакашвили.

Молодые политики часто думают, что у них еще все впереди и не используют свои шансы, продолжил он.

"Второго захода на посадку может не быть – надо садиться сейчас. Опять-таки эти ребята моложе нас, поэтому они думают, что у них все впереди. Окей, я им желаю успеха всем. Дай бог", – отметил экс-президент Грузии.

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Адвокат Андрей Богдан возглавлял Администрацию Президента, которую позже переименовали в Офис президента, с мая 2019 года по февраль 2020-го. Президент Владимир Зеленский уволил его 11 февраля и назначил главой Офиса президента Андрея Ермака.

В интервью "Украинской правде", которое вышло в начале июня, Зеленский назвал неправильным свое решение назначить Богдана главой ОПУ. Глава государства заявил, что Богдан постепенно стал конфликтным человеком. Президент решил отправить руководителя офиса в отставку, когда заметил, что "власть его съедает, и закончится все очень плохо".

В ответ Богдан сказал, что мечту о "стране счастливых людей" Зеленский променял на "теплую ванну" и "дешевые прихоти" манипуляторов.

"Что касается лишения меня власти – так я вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который вы бросаете страну", – заявил бывший глава Офиса президента.

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