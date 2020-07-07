ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Саакашвили: Мне нравится напор и настырность Богдана

Экс-президент Грузии, руководитель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал мнение, что бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан хотел сделать для страны что-то полезное, но не использовал свой шанс.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Саакашвили: Второго захода на посадку может не быть надо садиться сейчас
Саакашвили: Второго захода на посадку может не быть – надо садиться сейчас
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Экс-президент Грузии, руководитель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили считает, что бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан "хотел что-то хорошее сделать" для страны, но его методы не всегда были приемлемыми. Такое мнение Саакашвили высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Мне нравится напор и настырность Богдана. Он хотел что-то, наверное, хорошее сделать. Но его методы не всегда хороши. Есть ли у него какое-то политическое будущее, я не знаю, честно говоря. История много раз нас удивляла, но в целом я думаю, что у всех людей есть какой-то шанс и какое-то окно. Надо всегда использовать их так, как будто это последний раз, как будто второго захода не будет", – сказал Саакашвили.

Молодые политики часто думают, что у них еще все впереди и не используют свои шансы, продолжил он.

"Второго захода на посадку может не быть – надо садиться сейчас. Опять-таки эти ребята моложе нас, поэтому они думают, что у них все впереди. Окей, я им желаю успеха всем. Дай бог", – отметил экс-президент Грузии. 

Саакашвили: Я один из немногих людей, которых Путин открыто пригрозил убить, а я еще жив. Читайте полную версию интервью

Адвокат Андрей Богдан возглавлял Администрацию Президента, которую позже переименовали в Офис президента, с мая 2019 года по февраль 2020-го. Президент Владимир Зеленский уволил его 11 февраля и назначил главой Офиса президента Андрея Ермака.

В интервью "Украинской правде", которое вышло в начале июня, Зеленский назвал неправильным свое решение назначить Богдана главой ОПУ. Глава государства заявил, что Богдан постепенно стал конфликтным человеком. Президент решил отправить руководителя офиса в отставку, когда заметил, что "власть его съедает, и закончится все очень плохо".

В ответ Богдан сказал, что мечту о "стране счастливых людей" Зеленский променял на "теплую ванну" и "дешевые прихоти" манипуляторов.

"Что касается лишения меня власти – так я вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который вы бросаете страну", – заявил бывший глава Офиса президента. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Дмитрий Гордон, Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президента Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Слишком много приятных моментов, чтобы выбрать один". Сиара отпраздновала день свадьбы и показала семейный фотосет
"Слишком много приятных моментов, чтобы выбрать один". Сиара отпраздновала день свадьбы и показала семейный фотосет
"Так больше нельзя". Эсхакзай спустя восемь дней после пропажи щенка прекратила его поиски
"Так больше нельзя". Эсхакзай спустя восемь дней после пропажи щенка прекратила его поиски
Лопес с Родригесом купили особняк в Калифорнии за $1,4 млн
Лопес с Родригесом купили особняк в Калифорнии за $1,4 млн
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Несколько раз мы пытались расставаться". Даша Малахова откровенно рассказала о проблемах в отношениях со вторым мужем
"Несколько раз мы пытались расставаться". Даша Малахова откровенно рассказала о проблемах в отношениях со вторым мужем
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
42-летняя Серебрянская во второй раз стала мамой
42-летняя Серебрянская во второй раз стала мамой
"Не выпрашивай любовь". Козловский рассказал о своих правилах
"Не выпрашивай любовь". Козловский рассказал о своих правилах
"Семья с идеальными фигурами". – "Спасатели Малибу". Полуголые Дорофеева и Dantes позировали в объятиях друг друга
"Семья с идеальными фигурами". – "Спасатели Малибу". Полуголые Дорофеева и Dantes позировали в объятиях друг друга
"Знает и понимает все проблемы". Кухар возглавила Киевское хореографическое училище
"Знает и понимает все проблемы". Кухар возглавила Киевское хореографическое училище
Мирзоян показал, как выглядит награда за звание "Заслуженного артиста Украины"
Мирзоян показал, как выглядит награда за звание "Заслуженного артиста Украины"
  "Все буде добре". Оскандалившийся на ATR дуэт Anna Maria презентовал клип. Видео
  "Все буде добре". Оскандалившийся на ATR дуэт Anna Maria презентовал клип. Видео
Броснан поделился подробностями короткой встречи с далай-ламой
Броснан поделился подробностями короткой встречи с далай-ламой
"Заботливый сын". Яма в день рождения мамы пообещал вылечить ее
"Заботливый сын". Яма в день рождения мамы пообещал вылечить ее
Торт, шары и лепестки роз. 26-летняя дочь Уиллиса отмечает шесть лет трезвости
Торт, шары и лепестки роз. 26-летняя дочь Уиллиса отмечает шесть лет трезвости
"Даша, ну ты даешь". Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова продемонстрировала стойку на голове
"Даша, ну ты даешь". Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова продемонстрировала стойку на голове
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Жиза". Педан поделился пляжными снимками
"Жиза". Педан поделился пляжными снимками
"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо
"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо
"Встряхни их!" Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
"Встряхни их!" Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS