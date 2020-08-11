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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве ночью подожгли авто Tesla. СМИ пишут, что это машина Богдана

Авто Tesla загорелось около 3.00 11 августа. По данным "Обозревателя" и "Украинской правды", это машина бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана.

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По данным СМИ, Богдану подожгли авто
По данным СМИ, Богдану подожгли авто
Фото: president.gov.ua

В Киеве в ночь на 11 августа подожгли автомобиль Tesla. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Информация о поджоге авто на улице Юности в Днепровском районе поступила около 3.00.

"Огнем повреждены три транспортных средства – Tesla и две припаркованные рядом машины Mazda и Honda, принадлежащие местным жителям", – сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Как пишет "Украинская правда", авто Tesla принадлежит бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану.

"Обозреватель" со ссылкой на источники пишет, что на крышу авто положили сумку с неизвестным содержимым и она стала источником возгорания. В результате инцидента никто не пострадал.

Богдан 21 мая 2019 года был назначен главой Администрации Президента25 июня он стал руководителем переименованного ведомства – Офиса президента. 11 февраля 2020 года глава государства Владимир Зеленский уволил Богдана.

Согласно электронной декларации, бывший глава ОПУ владеет автомобилями Tesla Model S и Tesla Model X. 

Tesla Богдана стала известна тем, что в ней записывал свои видеообращения президент Зеленский.

Теги: Киев, полиция, поджог, Tesla, Андрей Богдан
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