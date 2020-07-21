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Гончарук: Говорят: "Вот Гончарук вместе с Богданом планируют политическую партию"

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона сказал, что сейчас редко общается с экс-руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

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Гончарук: Я понимал: ты премьер-министр и от твоего решения зависит достаточно много
Гончарук: Я понимал: ты премьер-министр и от твоего решения зависит достаточно много
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона назвал глупостью информацию о том, что он с экс-руководителем Офиса президента Андреем Богданом планирует создать политическую партию.

"После того как Богдан ушел в отставку, я к нему приехал, чтобы его поддержать. И после этого мне многие люди говорили, что мне не стоило этого делать, что это было расценено как какая-то лояльность излишняя. Но я скажу больше: я бы и сейчас так поступил. И не потому, что Богдан является каким-то суперважным для меня человеком, а просто потому, что я считаю, что проявление уважения в данном случае и поддержка человека, который, как мне кажется, находится в эмоционально сложной ситуации, – это достойное поведение. Я бы поступил так и сейчас. За последние четыре месяца мы общались с Андреем не много. Мы несколько раз прогулялись в лесу, несколько раз списались, созвонились по телефону, но я даже сейчас эти отголоски слышу", – отметил Гончарук.

По его словам, он довольно сложно пережил ситуацию с отставкой с поста главы Кабмина.

"Вот даже по последним событиям. Говорят: "Вот Гончарук вместе с Богданом планируют политическую партию". Сплошь и рядом каждую неделю я эти глупости слышу. Или: "Вот Богдан что-то делает, вот Гончарук ему помогает в парламенте". Тоже глупости. Я считаю, что эта охота на ведьм, какие-то слухи лишние – это проблема. Я общался со многими людьми, в том числе и по поводу отставки. Вообще, тот момент был достаточно сложным, откровенно. Потому что я, с одной стороны, понимал, что есть страна, и ты премьер-министр, и от твоего решения зависит достаточно много", – резюмировал Гончарук.

Гончарук: Позиция премьер-министра позволяет тебе продавать должности за миллионы долларов. Читайте полную версию интервью

Адвокат Андрей Богдан возглавлял Администрацию Президента, которую позже переименовали в Офис президента, с мая 2019 года по февраль 2020-го. Президент Владимир Зеленский уволил его 11 февраля и назначил главой Офиса президента Андрея Ермака.

Алексей Гончарук занимал пост премьер-министра Украины с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года. До этого работал заместителем главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: отставка, Андрей Богдан, Алексей Гончарук, партия
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