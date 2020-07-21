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Гончарук: Прослушка моего кабинета была спланированной атакой на правительство с целью испортить отношения с президентом. У них это получилось

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона высказал мнение, что к истории с прослушиваем его кабинета был причастен нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, который действовал в интересах бизнесмена Игоря Коломойского.

 
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Гончарук Гордону: Я не профан в экономике
Гончарук – Гордону: Я не профан в экономике
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона высказал мнение, что история с прослушиванием его кабинета нужна была для срыва подписания меморандума с Международным валютным фондом и для того, чтобы посеять конфликт внутри команды.

Гончарук сказал, что пока не знает, кто именно прослушивал его кабинет.

"Кроме того, что это создает недоверие к правоохранительным органам, это четко показывает огромному количеству негодяев в стране, что так можно. Что можно прослушивать человека, потом его шантажировать чем-то. То есть я считаю, что ни один украинец не может чувствовать себя в безопасности, пока не наведут порядок с этой системой и демонстративно не накажут негодяев, которые этим занимаются. Я уже молчу о том, что это преступление, безусловно. Потому что диалог премьер-министра с главой Национального банка всегда содержит инсайдерскую информацию", – отметил экс-премьер.

По его словам, такая информация может быть использована, чтобы заработать денег.

Отвечая на вопрос, кому это могло быть выгодно, Гончарук заявил "Это точно было выгодно для срыва подписания меморандума с Международным валютным фондом. Это точно было выгодно, чтобы посеять конфликт внутри команды, убедить президента, что я его якобы не уважаю, что мы с Национальным банком плетем какой-то заговор. Что, опять же, чушь... Кроме того, что это было выгодно русским, это делалось господином [нардепом от "Слуги народа" Александром] Дубинским в интересах Игоря Валерьевича Коломойского – у меня нет никаких сомнений... Я думаю, что это точно была спланированная, целенаправленная атака на правительство с целью испортить отношения с президентом. У них это получилось", – подчеркнул Гончарук.

Он также сказал, что "профаном в экономике" себя не считает, а использовал это выражение как фигуру речи.

"Умные люди, когда общаются в рабочей атмосфере, часто позволяют себе такие фигуры речи. Потому что они таким образом хотят подчеркнуть иногда уважение к уровню собеседника. На тот момент в комнате находились лучшие, на мой взгляд, экономисты страны. По сравнению с ними я намного мельче и меньше в материале, меньше разбираюсь в макроэкономических процессах. Но тот уровень экономического понимания, который был необходим для руководства правительством, у меня, безусловно, был", – добавил экс-премьер.

Гончарук: Позиция премьер-министра позволяет тебе продавать должности за миллионы долларов. Читайте полную версию интервью

15–16 января на YouTube-канале "Как обмануть президента" появились аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, некоторыми членами его Кабмина и руководством Нацбанка. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

Президент 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука". В тот же день канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми записями.

Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

По этому делу в начале февраля прошли обыски в редакции программы "Гроші" ("1+1"), а также по месту жительства нескольких журналистов. В СБУ объяснили, что следственные мероприятия касались "создания и хранения аудиофайлов, полученных незаконным способом". 

Гончарук был премьер-министром с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020-го. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Теги: Дмитрий Гордон, Игорь Коломойский, правительство, Александр Дубинский, прослушка, Алексей Гончарук, Кабмин
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