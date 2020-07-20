Гончарук: Порошенко фактически легитимизировал тут Медведчука

Пятый президент Украины Петр Порошенко узаконил в Украине деятельность сопредседателя украинской пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

"Тот же самый господин Порошенко – он фактически легитимизировал тут [бизнесмена, нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора] Медведчука и всех этих замечательных товарищей", – рассказал Гончарук.

По его мнению, необходимо четко понимать, что в Украине сохраняется пророссийское влияние.

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"Давайте вспомним, с какими лозунгами делал свой "Украинский выбор" Медведчук еще 10 лет назад – когда это было? Примерно в такое время. Вот это "прямое волеизъявление", "народовластие"... Все то же самое. И это "децентрализация", "федерализация". И тут тонкая грань", – отметил экс-премьер.

По словам Гончарука, важно помнить, что у Украины по соседству опасный враг, который сидит в Кремле.

"Я не имею в виду русских как народ", – резюмировал он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Виктор Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады. Он входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала НВ. Издание оценило его состояние в $133 млн, он занимает 47-е место в рейтинге. Политик известен своими связями в России, он – кум президента РФ Владимира Путина.