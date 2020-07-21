Гончарук: Я лично встретился с Пинчуком, Коломойским, Ахметовым, Левочкиным, Бахматюком, Косюком, Жеваго и дал им свой телефон

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, что лично, по своей инициативе, общался во время пребывания в должности со всеми ключевыми представителями крупного украинского бизнеса.

"У каждого из них есть мой номер телефона... Встречался с господином [Виктором] Пинчуком, я встречался с господином [Игорем] Коломойским, я встречался с господином [Ринатом] Ахметовым, я встречался с господином... С [Дмитрием] Фирташем – нет, но с господином [Сергеем] Левочкиным я встречался. Я встречался с крупными бизнесменами: [Юрием] Косюком, [Константином] Жеваго, [Олегом] Бахматюком", – рассказал Гончарук.

Он утверждает, что доносил до бизнесменов месседж о равноудаленности правительства и предлагал в случаев возникновения сомнений сразу же звонить ему. Обратная связь была со всеми, а самым активным и общительным оказался Коломойский, сказал Гончарук.

"В личном общении он был всегда предельно корректен, учтив. Есть такая слава: он может на кого-то наезжать, неуважительно относиться... Мне, наверное, повезло, а может, по каким-то другим причинам, но я никогда не чувствовал себя дискомфортно в общении с ним. А если бы чувствовал, я бы ему об этом сказал", – поделился Гончарук.

Гончарук: Позиция премьер-министра позволяет тебе продавать должности за миллионы долларов. Читайте полную версию интервью

Гончарук занимал пост премьер-министра Украины с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года.

ВИДЕО