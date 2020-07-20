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Гончарук: Богдан очень неоднозначный и взбалмошный

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона сказал, что в процессе работы с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом у него не возникало ощущения, что тот "подыгрывает" украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

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Гончарук: Меня с самого начала волновали связи Богдана с Коломойским
Гончарук: Меня с самого начала волновали связи Богдана с Коломойским
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона заявил, что его изначально волновали связи первого главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана с украинским бизнесменом Игорем Коломойским.

Гончарук назвал Богдана очень неоднозначным человеком.

"Есть в русском языке такое слово: "взбалмошный". Он такой, очень взрывной. Принципиальный очень. То есть если для него что-то имеет значение, то вот он, даже иногда в ущерб себе, будет это точно отстаивать. Он не боится занимать позицию, не боится говорить в лицо то, что думает. С этой точки зрения он достаточно сильный человек. Меня с самого начала волновали его связи с Коломойским. Потому что они были очевидны. И мне много об этом говорили. Но в процессе работы у меня ни разу не возникло ощущения, что он каким-то образом подыгрывает. То есть не было такого. И мы сразу об этом поговорили", – сказал экс-премьер.

Гончарук: Позиция премьер-министра позволяет тебе продавать должности за миллионы долларов. Читайте полную версию интервью

Коломойский – один из богатейших украинцев, совладелец группы "Приват". По данным журнала "Новое время", с состоянием $1,6 млрд он занимает пятое место в рейтинге самых состоятельных граждан Украины. 

Личный адвокат Коломойского Богдан 21 мая 2019 года был назначен главой Администрации Президента25 июня Богдан стал руководителем переименованного ведомства – Офиса президента.

11 февраля глава государства уволил Богдана, назначив на его место Андрея Ермака, до этого работавшего помощником президента. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. Богдан свою отставку не комментировал, но перед его увольнением Зеленский говорил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать. В марте президент говорил, что увольнение связано с "человеческими отношениями".

2 марта Андрей Богдан заявил, что возвращается к адвокатской практике.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Игорь Коломойский, отставка, Андрей Богдан, Алексей Гончарук
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