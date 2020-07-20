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ПОЛИТИКА

Разумков ответил на вопрос об отставке и президентских амбициях

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что до следующих президентских выборов в Украине далеко, пока что он видит себя на должности председателя парламента.

Разумков: Я никогда не держался за кресло и никогда держаться не буду
Разумков: Я никогда не держался за кресло и никогда держаться не буду
Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на пресс-конференции 20 июля, что президент Украины Владимир Зеленский не предлагал ему уйти в отставку, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Я никогда не держался за кресло и никогда держаться не буду. Верховная Рада определится – это право Верховной Рады. Команда определится  это право команды... Таких просьб от президента не поступало. Если будут, то будем говорить", – сказал Разумков.

Журналистка спросила у спикера, есть ли у него президентские амбиции и, в связи с этим, конфликт с Офисом президента.

"До выборов еще очень далеко. Верховной Раде IX созыва еще нужно работать четыре года... Сегодня о политических рейтингах и будущем рано говорить", – сказал спикер.

После этого у Разумкова уточнили, видит ли он себя в президентском кресле через четыре года, но он прямо не ответил на этот вопрос.

"Я сегодня вижу себе я в этом кресле, – указал он на кресло спикера парламента. – И пока что планируют работать именно там". 

Политтехнолог Разумков в 2019 году был основным публичным спикером кандидата в президенты Зеленского во время предвыборной кампании, затем возглавил партию "Слуга народа". Став спикером парламента, уступил пост главы партии Александру Корниенко. 

Периодически СМИ сообщают о якобы имевших место конфликтах между Разумковым и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также другими представителями Офиса президента. Так, в конце февраля "Украинская правда" со ссылкой на источники написала, что у Разумкова состоялся жесткий разговор с Зеленским, спикер заявил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов, в которые вовлечены народные депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа". Президент, по данным собеседников издания, сказал: "Не нравится – освобождай место". "Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: "Что-то не нравится в работе Рады – поставьте на голосование предложение снять меня с должности". На том и разошлись", – сообщило издание. Спикер в ответ на публикации СМИ заявил, что у него "достаточно хорошие отношения" с Зеленским

Разумков, по данным июльского опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, занимает второе место после Зеленского по уровню доверия граждан. 

Теги: Верховная Рада, отставка, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, спикер
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