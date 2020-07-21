Гончарук: За время пребывания на посту премьера я стал беднее

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона заявил, что за время, когда возглавлял правительство, стал беднее.

По словам Гончарука, за время пребывания на должности главы Кабмина он потерял десятки тысяч долларов.

"Давайте посмотрим на то, как выглядит наша политическая система. Есть большие группы влияния, в простонародье "олигархи", и не только, у которых есть свои медиа, которые на каждые выборы ведут, помогают каким-то политическим проектам, партиям, у которых есть огромный опыт, огромные ресурсы, у которых есть армии юристов, структуры, которые по своей мощи и готовности воевать часто не сопоставимы с министерствами, которые у тебя есть. И это очень сильные группы влияния. То есть надо просто отдавать отчет. Это ни хорошо, ни плохо – это просто надо понимать. Это часть нашего ландшафта. О проблемах с ними мы отдельно поговорим. Я для себя прихожу к выводу, что они ничему не учатся, я вам скажу честно. Потому что, если посмотреть ту же капитализацию бизнеса, мы видим, что они все беднеют, к сожалению. На фоне их коллег – так точно", – отметил Гончарук.

Гончарук: Позиция премьер-министра позволяет тебе продавать должности за миллионы долларов. Читайте полную версию интервью

Гончарук занимал пост премьер-министра Украины с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года. До этого работал заместителем главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.

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