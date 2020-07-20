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Гончарук: Я честно сказал Авакову, что был против его назначения министром внутренних дел

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал о своих отношениях с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.

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Гончарук: Я благодарен Авакову за то, что после этого не чувствовал никаких подлостей с его стороны
Гончарук: Я благодарен Авакову за то, что после этого не чувствовал никаких подлостей с его стороны
Фото: Олексій Гончарук / Facebook

С министром внутренних дел Арсеном Аваковым у бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука не возникало проблем во время его работы в правительстве. Об этом Гончарук заявил в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

"Буквально на второй или третий день моей работы мы созвонились и я пригласил Арсена Борисовича на встречу. Мы с ним долго разговаривали один на один. Я ему честно сказал, что был против его назначения в правительство, очень откровенно. Я ему так и сказал. На самом деле никакого секрета Полишинеля в этом не было. Об этом знало большое количество людей. Все очень просто", – сказал Гончарук.

Он считает, что присутствие в правительстве людей, которые олицетворяют одну из групп влияния, а Аваков относится к ним, "рушило концепцию равноудаленности от всех".

По словам Гончарука, он не почувствовал после этого разговора обиды со стороны Авакова.

"Он достаточно взрослый, на мой взгляд, человек, чтобы обижаться на такие глупости. Это честный диалог двух людей. Я ему благодарен за то, что после этого не чувствовал никаких подлостей с его стороны. На мой взгляд, он в этом смысле правильный человек. Я считаю, что состояние, в котором сегодня находится полиция, оно, мягко говоря, далеко от желаемого. Я считаю, что там по-прежнему работает большое количество негодяев. Я считаю, что чистка не закончена. И Арсен Борисович тоже знал мою оценку", – отметил Гончарук.

Гончарук: Позиция премьер-министра позволяет тебе продавать должности за миллионы долларов. Читайте полную версию интервью

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинеты Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В начале июня парламентская фракция "Голос" начала собирать подписи за отставку Авакова. 5 июня соответствующий проект постановления был зарегистрирован в Верховной Раде. Это произошло после того, как в отделе полиции в Кагарлыке изнасиловали и пытали женщину (в преступлении подозревают двух полицейских), а в Броварах произошла перестрелка в одном из жилых кварталов. 

В пояснительной записке авторы документа предлагают уволить Авакова за "неспособность обеспечить надлежащую работу системы органов внутренних дел, а также защиту прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств". 

17 июня комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал включить в повестку дня сессии парламента проект постановления об увольнении Авакова. 

В июне в Киеве несколько раз проходили акции, участники которых требовали отставки главы МВД, в частности 5 июня и 18 июня

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: МВД, Украина, Арсен Аваков, Алексей Гончарук
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