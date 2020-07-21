Гончарук рассказал, как советовался с Богданом по поводу своей отставки

Гончарук: Не было такого, что у меня было одно мнение – я съездил к кому-то – и после этого у меня поменялось мнение Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона сказал, что перед отставкой с поста главы Кабмина советовался с экс-руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

"По-моему, советовался. Но не было такого, что у меня было одно мнение – я съездил к кому-то – и после этого у меня поменялось мнение. Это глупость. Это не соответствует действительности. Но что правда: я попытался еще раз донести до президента позицию, что это плохая идея – менять правительство именно в тот момент. Я и сейчас так считаю. Я считаю, что это ошибка, которая в том числе возымела и будет еще дальше иметь последствия", – отметил Гончарук.

По его словам, он обсуждал свою отставку со многими людьми, не входившими в состав правительства.

"Я советовался с командой, во-первых. Я собрал министров и говорю: "Смотрите. Есть такая ситуация. Давайте подумаем, как из этой ситуации выходить". Я пообщался с большим количеством людей, которые не входили в состав Кабинета Министров, но ко мнению которых я прислушивался", – подчеркнул Гончарук.

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Гончарук занимал пост премьер-министра Украины с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года. До этого работал заместителем главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.

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