Богдан поможет Кличко на местных выборах – СМИ

Издание "Бабель" утверждает, что, несмотря на прошлогодний конфликт, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан на выборах в Киеве поддержит действующего городского голову Виталия Кличко, чтобы помешать кандидатам от "Слуги народа".

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан на местных выборах помогает мэру Киева Виталию Кличко. Об этом 29 июля пишет издание "Бабель" со ссылкой на нескольких собеседников из окружения Кличко.

По словам источников, после конфликта с президентом Владимиром Зеленским Богдан хочет помешать "Слуге народа" набрать голоса на выборах в столице. В этом ему должны помогать "лояльные киевские мажоритарщики".

11 февраля Зеленский уволил Богдана, назначив на его место Андрея Ермака, до этого работавшего помощником президента. Богдан свою отставку не комментировал. Перед его увольнением президент говорил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать. В марте Зеленский заявил, что увольнение Богдана связано с "человеческими отношениями".

В июле 2019 года Богдан утверждал, что Кличко потерял контроль над столицей и не может справиться со "смотрящими" в Киевсовете. Он также заявил, что один из "смотрящих" за Киевом предложил ему разделить $40 млн из бюджета столицы и "не трогать" Кличко.

Последний называл высказывания тогдашнего главы ОПУ "байками из склепа". В конце сентября 2019-го Кличко подал иск против Богдана и Кабинета Министров в связи с тем, что правительство согласовало его увольнение с должности главы Киевской горгосадминистрации. В частности, Кличко просил признать противоправными действия Богдана, который подал в Кабмин письмо, ставшее основанием для рассмотрения представления на увольнение. В иске говорилось, что глава ОПУ превысил свои полномочия. В итоге вопрос увольнения не был рассмотрен.

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.