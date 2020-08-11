Камеры зафиксировали момент поджога Tesla Богдана. Видео
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал в Facebook видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован момент поджога его авто Tesla Model S. На видео видно, как неизвестный человек с сумкой подходит к машине, что-то поджигает под ней и убегает, после чего авто начинает гореть. По данным полиции, поджог произошел около 3.00 11 августа, открыто уголовное производство. Богдан заявил, что расценивает инцидент как "угрозу от власти".
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