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Богдан: Расцениваю поджог моей Tesla как угрозу от власти

По словам бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, его авто Tesla сгорело дотла.

Богдан прокомментировал поджог своего авто
Богдан прокомментировал поджог своего авто
Фото: president.gov.ua

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан написал в Facebook 11 августа, что расценивает поджог своего авто как угрозу от власти.

"Сегодня ночью неизвестный поджег мой любимый и задекларированный автомобиль Tesla S. Хотя потеря тяжелая (автомобиль сгорел дотла), я не принимаю это близко к сердцу. Конечно, всех волнует вопрос, кто это сделал и почему? Поскольку это лишь один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это как угрозу от власти", – написал он.

Богдан заявил о "символизме", поскольку прошло ровно полгода, как он уволился из Офиса президента.

"Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако, дорогие, кризисные истории – моя работа. Перевожу: это вы сейчас плеснули керосинчику в костер. Ну что же, будем сейчас активно выводить вас на чистую воду и постараемся обеспечить вас комфортными условиями отбывания наказания (о комфортных – не обещаю)", – добавил бывший глава ОПУ.

Богдан опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно момент поджога авто неизвестным человеком.

https://www.facebook.com/100001919342118/videos/4206410006099603/

По данным полиции, авто Tesla подожгли около 3.00 11 августа. Никто не пострадал. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества). 

Богдан 21 мая 2019 года был назначен главой Администрации Президента25 июня он стал руководителем переименованного ведомства – Офиса президента. 11 февраля 2020 года глава государства Владимир Зеленский уволил Богдана.

Согласно электронной декларации, Богдан владеет автомобилями Tesla Model S и Tesla Model X. 

Теги: полиция, поджог, Tesla, Андрей Богдан
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