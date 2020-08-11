Богдан: Расцениваю поджог моей Tesla как угрозу от власти

По словам бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, его авто Tesla сгорело дотла.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан написал в Facebook 11 августа, что расценивает поджог своего авто как угрозу от власти.

"Сегодня ночью неизвестный поджег мой любимый и задекларированный автомобиль Tesla S. Хотя потеря тяжелая (автомобиль сгорел дотла), я не принимаю это близко к сердцу. Конечно, всех волнует вопрос, кто это сделал и почему? Поскольку это лишь один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это как угрозу от власти", – написал он.

Богдан заявил о "символизме", поскольку прошло ровно полгода, как он уволился из Офиса президента.

"Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако, дорогие, кризисные истории – моя работа. Перевожу: это вы сейчас плеснули керосинчику в костер. Ну что же, будем сейчас активно выводить вас на чистую воду и постараемся обеспечить вас комфортными условиями отбывания наказания (о комфортных – не обещаю)", – добавил бывший глава ОПУ.

Богдан опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно момент поджога авто неизвестным человеком.

По данным полиции, авто Tesla подожгли около 3.00 11 августа. Никто не пострадал. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Богдан 21 мая 2019 года был назначен главой Администрации Президента. 25 июня он стал руководителем переименованного ведомства – Офиса президента. 11 февраля 2020 года глава государства Владимир Зеленский уволил Богдана.

Согласно электронной декларации, Богдан владеет автомобилями Tesla Model S и Tesla Model X.