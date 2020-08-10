"Астанавитесь! Ростов не ризиновый". Фотожабы на выборы президента в Беларуси
С 4-го по 8 августа включительно проходило досрочное голосование на выборах президента Беларуси. Всего баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 80,2% избирателей. После закрытия избирательных участков в ряде городов страны на улицы вышли протестующие, недовольные данными экзит-полла. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа, а пока пользователи соцсетей реагируют на события в Беларуси фотожабами. "ГОРДОН" собрал самые интересные коллажи.
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