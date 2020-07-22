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"Штурм будет или я домой пошел?" Фотожабы на задержание луцкого террориста

Видеозапись с моментом задержания Максима Кривоша, который более 12 часов удерживал заложников, стала причиной появления серии фотожаб. На кадрах с места событий видно, что Кривош вышел из автобуса и около минуты ждал, пока к нему подошли сотрудники правоохранительных органов. "ГОРДОН" предлагает обзор самых интересных коллажей.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фотожаба на задержание луцкого террориста
Фотожаба на задержание луцкого террориста
Источник: GONI Мемаси / Facebook
https://www.facebook.com/gonimem/videos/750789192355307/

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Источник: Хорошун Валерий / Facebook

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Теги: Луцк, соцсети, захват заложников, захват заложников в Луцке, Максим Кривош
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