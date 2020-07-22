"Штурм будет или я домой пошел?" Фотожабы на задержание луцкого террориста
Видеозапись с моментом задержания Максима Кривоша, который более 12 часов удерживал заложников, стала причиной появления серии фотожаб. На кадрах с места событий видно, что Кривош вышел из автобуса и около минуты ждал, пока к нему подошли сотрудники правоохранительных органов. "ГОРДОН" предлагает обзор самых интересных коллажей.
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