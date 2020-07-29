"Дал безвиз китайцам. Сгорел сарай, гори и хата". Фотожабы на введение Зеленским временного безвизового режима для Китая
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О временном введении безвизового режима для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью". Это событие стало темой для серии фотожаб в соцсетях. "ГОРДОН" собрал самые интересные коллажи.
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