Кулеба: Наш безвиз находится в абсолютной безопасности

Европейский союз не собирался блокировать соглашение о безвизовом режиме с Украиной. Об этом в интервью "Сегодня" сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"У меня нет проблем с тем, чтобы покритиковать Брюссель за некоторые вещи. Но именно в этом случае я убежден, что критиковать их не за что. Более того, мы уже неоднократно слышали и публичные, и непубличные комментарии и заверения наших коллег из Еврокомиссии, что у ЕС нет никаких фундаментальных претензий к безвизу с Украиной. В отличие от, например, наших друзей – Грузии. Там есть вопросы по безвизу", – заявил министр.
По его словам, ограничения на въезд украинских граждан введены исключительно из соображений заботы о здоровье людей в период пандемии.
"Наш безвиз находится в абсолютной безопасности", – утверждает Кулеба.
Украина не вошла в список из 15 стран, гражданам которых разрешили въезд в зону Шенгена с 1 июля. Кулеба отмечал, что войти в "зеленый список" можно, если в стране снизится показатель заболеваемости COVID-19 в пересчете на 100 тыс. населения.
17 мая 2017 года в Страсбурге было подписано решение о предоставлении Украине безвизового режима со странами Европейского союза. 11 июня того же года безвиз вступил в силу.