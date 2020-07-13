Кулеба: Наш безвиз находится в абсолютной безопасности

Ограничения на въезд украинцев в Шенгенскую зону, введенные в связи с пандемией, не имеют отношения к соглашению о безвизовом режиме, уверяет глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба: У меня нет проблем с тем, чтобы покритиковать Брюссель. Но в этом случае критиковать их не за что Фото: ЕРА

Европейский союз не собирался блокировать соглашение о безвизовом режиме с Украиной. Об этом в интервью "Сегодня" сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"У меня нет проблем с тем, чтобы покритиковать Брюссель за некоторые вещи. Но именно в этом случае я убежден, что критиковать их не за что. Более того, мы уже неоднократно слышали и публичные, и непубличные комментарии и заверения наших коллег из Еврокомиссии, что у ЕС нет никаких фундаментальных претензий к безвизу с Украиной. В отличие от, например, наших друзей – Грузии. Там есть вопросы по безвизу", – заявил министр.

По его словам, ограничения на въезд украинских граждан введены исключительно из соображений заботы о здоровье людей в период пандемии.

"Наш безвиз находится в абсолютной безопасности", – утверждает Кулеба.

Украина не вошла в список из 15 стран, гражданам которых разрешили въезд в зону Шенгена с 1 июля. Кулеба отмечал, что войти в "зеленый список" можно, если в стране снизится показатель заболеваемости COVID-19 в пересчете на 100 тыс. населения.

17 мая 2017 года в Страсбурге было подписано решение о предоставлении Украине безвизового режима со странами Европейского союза. 11 июня того же года безвиз вступил в силу.