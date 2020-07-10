В Еврокомиссии оценили, выполняет ли Украина требования безвиза

Безвизовый режим со странами Западных Балкан и "Восточного партнерства", в том числе с Украиной, приносит экономические, социальные и культурные выгоды всем сторонам соглашений о безвизовом режиме, считают в Еврокомиссии.

Украинцы могут ездить в ЕС без виз с июня 2017 года Фото: EPA

Страны "Восточного партнерства", в том числе Украина, а также западнобалканские страны выполняют все требования в соответствии с соглашениями о визовой либерализации и безвизовом режиме. Об этом говорится в отчете, опубликованном 10 июля на сайте Еврокомиссии.

"[Все указанные] страны продолжают выполнять требования по либерализации визового режима, и безвизовое перемещение граждан продолжает приносить экономические, социальные и культурные выгоды государствам – членам ЕС и странам-партнерам", – считают в Европейской комиссии.

Вице-президент по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Скинас назвал безвизовый режим "большим достижением", однако призвал государства продолжать выполнять свои обязательства, в частности по пресечению нелегальной миграции.

"Несмотря на общее снижение числа необоснованных ходатайств о предоставлении убежища, их общее количество по-прежнему вызывает обеспокоенность, особенно в случае Албании и Грузии. Нерегулярная миграция граждан из ряда оцененных стран увеличилась. Возможности размещения как лиц, ищущих убежища, так и лиц, подлежащих процедуре возвращения, недостаточны в некоторых странах Западных Балкан, особенно в Боснии и Герцеговине", – подчеркивается в отчете.

Кроме того, Еврокомиссия призвала страны, подписавшие соглашения о визовой либерализации, "приложить дополнительные усилия для обеспечения полного соответствия визовой политике ЕС".

В настоящее время соглашения о безвизовом режиме с ЕС действуют для Черногории, Сербии, Северной Македонии (с декабря 2009 года), граждан Албании, Боснии и Герцеговины (с декабря 2010 года), для граждан Молдовы (с апреля 2014-го), граждан Грузии и Украины (с марта и июня 2017-го соответственно).