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ПОЛИТИКА

Украина и Великобритания начали переговоры о двухстороннем соглашении

Среди основных вопросов относительно двухстороннего соглашения между Украиной и Великобританией – стратегическое партнерство и визовый диалог.

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Украина и Великобритания обсуждают вопросы свободной торговли и партнерства
Украина и Великобритания обсуждают вопросы свободной торговли и партнерства
Фото: MFA of Ukraine / Twitter

27 февраля начались официальные переговоры представителей Украины с делегацией Великобритании по поводу двухстороннего соглашения. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Уточняется, что соглашение будет касаться политического сотрудничества двух стран, свободной торговли и партнерства. Также среди ключевых вопросов стратегическое партнерство и визовый диалог.

В сентябре министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Украина рассчитывает на введение безвизового режима с Великобританией.

Сейчас граждане Украины, чтобы посетить Соединенное Королевство, должны получить визу. Британцам для поездок в Украину виза не нужна с 2005 года. По данным посольства Украины в Великобритании, с начала 2017-го по июль 2018 года Великобритания как минимум шесть раз отказывалась вести переговоры о безвизовом режиме с Украиной.

Теги: Украина, Великобритания, безвизовый режим
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