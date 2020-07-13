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Открытие границ с Евросоюзом: Кулеба назвал условие зачисления Украины в "зеленый список"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что цифры распространения коронавируса в Украине неутешительные. Поэтому пока Украина не может войти в список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС.

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На сегодняшний день для украинцев открыты границы 23 стран
На сегодняшний день для украинцев открыты границы 23 стран
Фото: ЕРА

Открытие границ стран Евросоюза для украинцев этим летом зависит от количества заболевших на 100 тыс. населения, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Сегодня".

"Сейчас, к сожалению, цифры в Украине неутешительные. По последним данным, у нас 62 больных на 100 тыс. населения. При том, что в ЕС эта цифра составляет 16,3 человека на 100 тыс. населения. О снятии ограничений на въезд в Шенгенскую зону мы сможем говорить после того, как показатель в Украине будет или равен среднему по ЕС, или будет меньше", – сказал Кулеба.

Список стран с которыми Евросоюз открывает свои внешние границы, пересматривается каждые две недели. Очередной пересмотр произойдет во вторник, 14 июля. Министр отметил, что Украина пока не может войти в этот список.

"В ближайший пересмотр шансов [попасть Украине] нет. Потому что, как я уже упомянул, наши цифры сейчас, мягко говоря, гораздо хуже, чем это нужно… Впрочем, будем откровенны и честны, что пока мы не отвечаем базовому критерию, а это – количество больных на 100 тыс. в Украине должно быть равно или меньше, чем среднее количество больных на 100 тыс. по ЕС", – подчеркнул Кулеба.

По словам министра, открытие границ Украины и стран ЕС находится "в руках исключительно нас самих".

"Здесь не только власть, но каждый гражданин сейчас должен вести себя ответственно, чтобы сдерживать распространение коронавируса", – резюмировал он.

Украина не вошла в список из 15 стран, гражданам которых разрешили въезд в Евросоюз с 1 июля. 

Хорватия была единственной страной ЕС, которая впускала украинских туристов без ограничений. Однако 11 июля эта страна приняла решение о необходимости обязательно проходить 14-дневную самоизоляцию для граждан третьих стран, в частности для Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщал, что для украинцев открыты 23 страны мира, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции.

По состоянию на утро 13 июля общее количество подтвержденных случаев в Украине достигло 54 133 человек, 1398 из них умерли. За последние сутки вылечилось 26 503 (+385 за сутки). 26 232 человека продолжают болеть.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире 13 июля превысило 12,9 млн, из них более 7,09 млн вылечились, а более 568,5 тыс. умерли.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Еврокомиссия, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, пандемия, коронавирус, COVID-19
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