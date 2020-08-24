"Господин президент, хватит убивать огурцы". Фотожабы на видео о том, как казак разрубил огурец на ладони Зеленского
Пользователи соцсетей отреагировали серией фотожаб на ролик, который был снят во время рабочего визита на остров Хортица в историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь" президента Украины Владимира Зеленского. Там в ходе встречи с казаками Зеленский принял участие в традиционной забаве: ему на ладонь положили огурец и под звуки барабанов один из казаков острой саблей разрезал овощ, не повредив при этом ладонь президента. "ГОРДОН" собрал самые интересные коллажи по данное теме.
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