Положинский отказался от ордена "За заслуги", которым его наградил Зеленский

Музыкант Александр Положинский предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому приберечь ордена и награды для тех, "кто их действительно заслужил".

Положинский: Мне это не нужно Фото: Володимир Осипенко / Facebook

Музыкант Александр Положинский отказался от ордена "За заслуги", которым его наградил президент страны Владимир Зеленский. Об этом Положинский сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Музыкант, в частности, отметил, что сегодня участвовал в Марше защитников Украины и рядом с ним в колонне шло "много людей, которые действительно заслуживают высокую государственную награду".

Также, по его мнению, ордена заслуживают люди, которых без весомых доказательств подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, – фигуранты Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

"Ордена, медали, другие государственные звания или награды оставьте тем, кому они действительно нужны и кто их действительно заслуживает. А мне это не нужно. Спасибо. Большое спасибо", – сказал Положинский.

Указ о награждении музыканта орденом "За заслуги" III степени обнародован на сайте Офиса президента.

Положинский до февраля 2020 года был фронтменом групп "Тартак" и "Був'є". Сейчас является участником проекта "Олів'є".