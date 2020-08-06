"Мы сражаемся за то, чему нет цены во всем мире, – за Родину". Зеленский на Донбассе наградил украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Донбасс принял участие в открытии памятника военнослужащим, добровольцам и волонтерам, погибшим в районе проведения ООС.

Зеленский: У нас единственная Родина. Она одна у нас – Украина Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Донецкую область наградил украинских военных, которые несут службу в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом 6 августа сообщает Офис президента.

За личное мужество, проявленное во время боевых действий, и образцовое выполнение воинского долга глава государства наградил военнослужащих орденами "За мужество" III степени и медалями "За воинскую службу Украине".

Также президент возложил цветы к памятнику военнослужащим, добровольцам и волонтерам, погибшим в районе проведения ООС.

"Для меня большая честь быть здесь на открытии такого памятника. Здесь написаны важные, откровенные героические наши украинские слова: "Мы сражаемся за то, чему нет цены во всем мире, – за Родину". У нас единственная Родина. Она одна у нас – Украина. И мы не можем ее потерять. И никогда не потеряем. Наоборот – вернем все домой", – заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул важность сохранения режима прекращения огня.

"Сейчас, в течение последних 10 дней, у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен прежде всего вам, что вы бережете своих побратимов. И это важно. Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет на нас когда-то где-нибудь хоть немного наступать, вы всегда дадите достойный отпор", – резюмировал президент.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

30 июля начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что в зоне проведения ООС фиксируются только "одиночные обстрелы".