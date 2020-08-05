Италии передадут информацию о 20 наемниках, воюющих на Донбассе – Аваков

Глава украинского МВД Арсен Аваков на встрече с итальянской коллегой Лучаной Ламорджезе отметил последовательную позицию Италии по вопросу территориальной целостности и суверенитета Украины.

Украина передаст Италии информацию еще о 20 наемниках, воюющих на Донбассе. Об этом 5 августа на встрече в Риме с главой итальянского министерства внутренних дел Лучаной Ламорджезе сообщил руководитель МВД Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

"Благодарен Республике Италия за последовательную позицию относительно территориальной целостности и суверенитета Украины. Уже три итальянца получили реальные сроки заключения за участие на Донбассе в пророссийских незаконных вооруженных формированиях, и еще более 20 граждан Италии, по нашей информации, участвовали в таких формированиях. Надеюсь, справедливый приговор получат и другие участники террористических организаций, независимо от страны пребывания", – заявил Аваков.

Он также отметил недопустимость деятельности так называемых представительств "ДНР" и "ЛНР" на территории Италии. По словам украинского министра, общественные организации, которые не имеют и не могут иметь никакого официального дипломатического статуса, могут быть привлечены к незаконной и террористической деятельности, в частности, к вербовке радикалов для участия в войне на стороне российско-оккупационных сил.

В июле 2019 года суд Генуи вынес приговор трем наемникам, которые воевали на Донбассе в рядах пророссийских боевиков.

В августе 2018 года правоохранительные органы Италии разоблачили организованную преступную группировку, которая занималась вербовкой итальянцев для участия в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских сил.