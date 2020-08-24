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Зеленский инициировал учреждение двух новых премий – имени Скорика и Патона

В Украине появятся новые две государственные премии – имени выдающегося ученого Бориса Патона и известного композитора Мирослава Скорика. Их учреждение инициировал президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины.

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Президент Зеленский инициировал учреждение в Украине двух новых государственных премий
Президент Зеленский инициировал учреждение в Украине двух новых государственных премий
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Кабинет Министров Украины письма об учреждении двух новых государственных премий – имени Бориса Патона и имени Мирослава Скорика. Об этом он сказал 24 августа во время выступления на Софийской площади в Киеве во время торжеств по случаю 29-й годовщины независимости Украины, передает корреспондент "ГОРДОН".

"В этот день с нами, к сожалению, нет двух выдающихся личностей, двух гениев современности, с которыми нам всем повезло жить в одно время. Два великих украинца, к сожалению, ушли от нас в этом году. Это два Героя Украины – Мирослав Михайлович Скорик и Борис Евгеньевич Патон. Они удостоены высоких государственных наград. Они творили нашу историю и завоевывали славу для Украины в мире. Сегодня я направил в правительство соответствующие письма об учреждении двух премий: за весомый вклад в развитие науки и научные достижения – государственную премию имени Бориса Патона. И за весомый вклад в развитие музыкального искусства – государственную премию имени Мирослава Скорика", – сказал глава государства.

Зеленский также призвал украинцев никогда не забывать о том, что им есть чем гордиться.

Выдающийся украинский ученый в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов, доктор технических наук, первый в истории Герой Украины, президент Национальной академии наук Украины с 1991 года Борис Патон скончался 19 августа 2020 года в возрасте 101 года.

Украинский композитор и музыковед Мирослав Скорик умер 1 июня 2020 года на 82-м году жизни. Скорик – Герой Украины, народный артист Украинской ССР, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, художественный руководитель Национальной оперы Украины, профессор, кандидат искусствоведения, автор музыки к фильмам "Тени забытых предков", "Гуси-лебеди летят", "Высокий перевал" и ряда других мультипликационных и кинолент, автор оперы "Моисей", балета "Возвращение Баттерфляй", поэмы "Сильнее смерти" и других произведений.

Теги: Украина, премия, День Независимости, Мирослав Скорик, Владимир Зеленский, Борис Патон, президент
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