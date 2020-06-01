Умер композитор Скорик

Украинский композитор и музыковед Мирослав Скорик скончался в возрасте 81-го года.

До 82 лет Скорик не дожил чуть менее полутора месяца Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

На 82-м году жизни умер украинский композитор и музыковед Мирослав Скорик. О его смерти сегодня, 1 июня, в Facebook сообщил оперный певец, главный режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко.

"Отошел в вечность выдающийся деятель искусства и искренний, надежный друг Мирослав Михайлович Скорик", – написал Соловьяненко.

До 82 лет Скорик не дожил чуть менее полутора месяца.

Скорик – Герой Украины, народный артист Украинской ССР, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, художественный руководитель Национальной оперы Украины, профессор, кандидат искусствоведения.

Композитор является автором музыки к фильмам "Тени забытых предков", "Гуси-лебеди летят", "Высокий перевал" и ряда других мультипликационных и кинолент.

Также Скорик – автор оперы "Моисей", балета "Возвращение Баттерфляй", поэмы "Сильнее смерти" и других произведений.