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Умер композитор Скорик

Украинский композитор и музыковед Мирослав Скорик скончался в возрасте 81-го года.

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До 82 лет Скорик не дожил чуть менее полутора месяца
До 82 лет Скорик не дожил чуть менее полутора месяца
Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

На 82-м году жизни умер украинский композитор и музыковед Мирослав Скорик. О его смерти сегодня, 1 июня, в Facebook сообщил оперный певец, главный режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко.

"Отошел в вечность выдающийся деятель искусства и искренний, надежный друг Мирослав Михайлович Скорик", – написал Соловьяненко.

До 82 лет Скорик не дожил чуть менее полутора месяца.

Скорик – Герой Украины, народный артист Украинской ССР, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, художественный руководитель Национальной оперы Украины, профессор, кандидат искусствоведения.

Композитор является автором музыки к фильмам "Тени забытых предков", "Гуси-лебеди летят", "Высокий перевал" и ряда других мультипликационных и кинолент.

Также Скорик – автор оперы "Моисей", балета "Возвращение Баттерфляй", поэмы "Сильнее смерти" и других произведений.

https://www.facebook.com/anatoly.solovyanenko.9/posts/147380513577186

Теги: Украина, музыка, искусство, Мирослав Скорик, Тени забытых предков
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