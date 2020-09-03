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Законопроект по защите животных может превратиться в очередную коррупционную кассу – СМИ

Эксперты коммуникационной платформы "Лига антитраста" раскритиковали законопроект №3796 по защите животных, зарегистрированный Верховной Радой Украины 6 июля, за высокие коррупционные риски.

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Эксперты "Лиги антитраста" считают, что законопроект о регистрации животных внедряет ненужных частных посредников в уже существующую схему
Эксперты "Лиги антитраста" считают, что законопроект о регистрации животных внедряет ненужных частных посредников в уже существующую схему
Фото: pixabay.cob

6 июля Верховная Рада Украины зарегистрировала проект закона №3796 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственного обращения с домашними и дикими животными, которые содержатся в неволе". Эксперты коммуникационной платформы "Лига антитраста" раскритиковали его и направили жалобу в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Антимонопольный комитет Украины.

Инициаторами законопроекта является группа из 27 народных депутатов, в основном из фракции "Слуга народа".

"...В авторский коллектив входит также знаменитый Антон Яценко, известный, в частности, своей связанностью с недавними законодательными инициативами об "оценочной схеме" и риэлторской деятельности... (сам депутат свою связь с оценочными площадками опровергает)", – говорится в сообщении.

Законопроект значительно расширяет перечень животных, подлежащих обязательной идентификации и регистрации. Если сейчас в него входят только сельскохозяйственные животные – крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и козы, то в случае принятия данного документа обязательной идентификации и регистрации будут подлежать также домашние, дикие, бездомные (безнадзорные) и лабораторные животные.

"Ваши домашние кошечки, собачки, попугаи и хомячки также войдут в перечень животных, которых нужно будет зарегистрировать по этому законопроекту", – уточняется в сообщении.

https://www.facebook.com/league.antitrust/posts/195240478627575

Согласно законопроекту, информация об идентифицированных животных сможет вноситься в Единый государственный реестр животных только "агентами по идентификации животных" и только с помощью "авторизованных баз данных животных".

"То есть через частных посредников, которые вряд ли будут заниматься такой деятельностью бесплатно, и за обязательную регистрацию вам нужно будет этим "прокладкам" заплатить", – пояснили эксперты.

При этом законопроект и объяснительная записка к нему не дают ответа на вопрос, зачем внедрять в действующую сегодня систему идентификации и регистрации животных ряд посредников, уточнили в "Лиге антитраста".

Авторы законопроекта №3796 утверждают, что его принятие не потребует дополнительных расходов из госбюджета.

"Это неправда. Ведь идентификация и регистрации животных являются платными процедурами, а закон Украины "Об идентификации и регистрации животных" предусматривает обязательное возмещение государством расходов владельцев животных по их идентификации и регистрации", — говорят эксперты.

Они настаивают на том, что указанный документ должен стать предметом пристального внимания как со стороны Антимонопольного комитета Украины, так и Национального агентства по вопросам противодействия коррупции Украины.

Теги: Верховная Рада, коррупция, животные, Антимонопольный комитет, законопроект, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Антон Яценко
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