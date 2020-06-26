В Украине конфискованных по решению суда животных будут передавать в приюты – Кабмин

Министерство юстиции Украины больше не будет выставлять конфискованных у хозяев животных на аукционы.

Конфискованные кошки, собаки и другие домашние животные будут безвозмездно передаваться в приюты или другие учреждения Фото: pixabay.com

Правительство Украины одобрило постановление Министерства юстиции о внесении изменений в порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам Государственной исполнительной службы, об этом сообщил правительственный портал 25 июня.

В порядок внесли положения, которые регулируют реализацию животных, которые были конфискованы у хозяев по решению суда.

"Отныне коты, собаки и другие домашние животные будут безвозмездно передаваться приютам для животных или другим учреждениям для содержания животных. Также не будут выставляться на продажу дикие животные. Они безвозмездно передаются приютам для животных, зоологическим паркам или другим учреждениям для содержания животных", – сообщила пресс-служба Кабмина.

По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, до сегодняшнего дня правила, регулирующие конфискацию имущества по решению суда, не предусматривали особенностей для ситуаций, когда приходилось конфисковывать диких или домашних животных. К ним применялась общая процедура: конфискованное животное выставляли на продажу на аукционе.

"Смысла в такой "конфискации" было крайне мало. Часто животное за копейки выкупал предыдущий владелец (который неподобающе вел себя до этого). А даже если животное доставалась кому-то другому, то критерием отбора нового владельца была только готовность заплатить наибольшую сумму. О благополучии животных речь не шла. Сегодня мы проблему решили. Продажи диких и домашних животных через аукционы больше не будет", – отметил Малюська.

По информации министра, продажи на аукционе ожидали три льва, шесть медведей, несколько питонов и собака.

В Кабмине отметили также, что постановление предусматривает, что нереализованные в порядке, установленном законом Украины "Об исполнительном производстве", сельскохозяйственные животные безвозмездно передаются физическим или юридическим лицам в соответствии с установленным порядком.