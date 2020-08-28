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Разведение породистых животных в Украине превратилось для питомцев в ад – волонтеры

В цивилизованных странах законно работающие питомники зарегистрированы в местных кинологических объединениях, в Украине это Кинологический союз Украины. Мода на породистых животных привела к тому, что появился бизнес по разведению породистых животных "без документов".

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Животные годами живут в плохих условиях, потом их пытаются продать или усыпляют
Животные годами живут в плохих условиях, потом их пытаются продать или усыпляют
Фото: pixabay.com

В Украине процветают нелегальные питомники по разведению животных: люди покупают пару породистых животных и начинают бесконечным конвейером продавать щенков и котят без документов. О том, как разведение породистых животных в нелегальных питомниках превратилось в ад для питомцев, сообщило 27 августа MC.today.

"Только питомников йоркширских терьеров в Украине несколько десятков. В скольких местах их разводят нелегально, узнать невозможно, такие "питомники" нигде не зарегистрированы. При этом щенков продают сотнями, на сайте OLX только по Киеву опубликовано почти 1,5 тыс. объявлений об их продаже", – пишет автор статьи.

По информации журналистов, животные, которые больше не могут размножаться, превращаются в "отработанный материал". Если животным повезет, их пытаются продать. В худшем случае их усыпляют.

Волонтеры из Днепра подыскивают хозяев для таксы по кличке Барт, которая жила в нелегальном питомнике. Бывший хозяин собаки, владелец питомника, выбил псу зубы и поливал его керосином, чтобы избавить от блох.

"Барт вместе с еще одной таксой жили в Полтаве, в старом сарае. Собак использовали для разведения, в каждую течку девочки их вязали, щенков продавали как "породистых для себя, без документов". Барту выбили передние зубы, чтобы во время вязки кобель не травмировал суку. За собаками никто не ухаживал, всю жизнь их кормили свиными кишками и не выпускали на улицу. Обе собаки все еще проходят лечение в клинике", – сказано в статье.

Когда владелец Барта решил, что порода стала немодной и неприбыльной, он отвез двух такс к своему пожилому отцу в частный сектор.

"Проведшие всю жизнь в неволе больные таксы оказались предоставлены сами себе. Там их заметили неравнодушные люди и позвонили волонтерам. Так Барт попал в Днепр, к волонтеру Ольге Стельмах", – пишет MC.today.

Автор отмечает, что в цивилизованных странах законно работающие питомники зарегистрированы в местных кинологических объединениях, в Украине это Кинологический союз Украины. У всех породистых собак, которые зарегистрированы в этой федерации, есть документы – ветеринарный паспорт и документы о происхождении, в максимальном наборе это еще документы о здоровье животного и его родителях.

"Но это происходит в идеальном мире. В реальном многие люди, когда слышат цену в несколько сотен долларов за щенка, уходят и начинают искать животное дешевле. Так они попадают к разведенцам, которые продают щенков породистых животных "для себя, без документов", – подчеркивает MC.today.

Теги: Киев, Украина, животные, Днепр, кинологи, собаки, кошки
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