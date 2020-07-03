"У собаки генетические дефекты, ее нельзя ни размножать, ни дорого продать". Эсхакзай уверена, что ее питомца кто-то забрал себе

Ведущая передачи "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай, которая в течение пяти дней безуспешно занимается поисками своего трехмесячного щенка по кличке Марси, предполагает, что питомца кто-то забрал себе. Об этом она завила на своей странице в Instagram.
"Если бы она была на месте, она бы уже вышла, потому что пять дней без еды и воды прожить сложно. Я исключаю вариант, что она умерла. Вот почему-то не верю. Наверное, кто-то увидел маленького щенка и забрал", – пришла к выводу Эсхакзай.
Она попросила вернуть питомца, пообещав заплатить вознаграждение в сумме, которая превышает стоимость собаки этой породы.
"Верните, я дам больше, чем стоит этот пес, и куплю личную собаку, если захотите. Если думаете, что эта собака дорогая, я вас огорчу – порода дорогая, наша собака – нет, у нее генетические дефекты и ее нельзя ни размножать, ни дорого продать. Мое предложение выгоднее по всем фронтам", – подытожила Эсхакзай.
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Вчера тискала этих малышей, плакала... они так же дают чесать животики, как наша Марси и хотят тепла. Они, кстати, пристраиваются. Район авторынка, 6 пушистых щеночков, думаю, дворняжки. * По поводу поисков Марси. Сегодня 5е сутки, новостей ноль. Только ложные данные. В районе авторынка действительно видели собачку, похожую на чихуахуа, но это собака соседа) она рыжая и не Чихуа. * По последним данным, Марси пропала 28 Июня на частной территории ресторана Маячок (столичное шоссе), в ресторане мы не были, мы были в районе Жуков остров. Думаю, она могла сбежать на пляж и ее кто-то успешно подобрал и не знает, что мы ее ищем. * Если бы она была на месте, она бы уже вышла... т.к 5 дней без еды и воды прожить сложно. Я исключаю вариант, что она умерла, вот почему-то не верю. Наверное кто-то увидел маленького щенка, подумал, что нужна помощь и забрал. * Этот человек может не сидеть на ФБ или в инста. Он может читать объявления, смотреть ТВ и слушать радио. А может этот человек сейчас читает сообщение и просто не хочет отдавать пса. Если это так - верните, я вам дам больше, чем стоит этот пёс + куплю личную собаку, если захотите. Если вы думаете, что эта собака дорогая, я вас огорчу... порода дорогая, наша собака НЕТ, так как у неё генетические дефекты и ее нельзя ни размножать, ни дорого продать. Мое предложение выгоднее по всем фронтам. * Мне нужна от вас помощь. Если человек, который взял нашего пёсика, не сидит в интернете, ему надо дать шанс прочитать объявление на столбе. СОБАКА МОЖЕТ БЫТЬ В ЛЮБОМ РАЙОНЕ КИЕВА И ДАЖЕ В ОБЛАСТИ. Мне нужны помощники в каждом районе/микрорайоне/ в посёлке, которые расклеят объявления. Я дам вам объявления, скотч, бумагу, могу ножницы купить, только помогите. * Одна я это будут делать неделю, с вами - день. Пишите район и кто готов помочь, буду собирать группы.
28 июня во время прогулки в районе Столичного шоссе в Киеве у Эсхакзай потерялся трехмесячный щенок по кличке Марси. После четырех дней безуспешных поисков своего потерявшегося питомца Эсхакзай обратилась за помощью к фолловерам, пообещав вознаграждение тому, кто поможет в поиске собаки.