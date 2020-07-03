Бульвар Шоубиз
 
03 июля, 2020
 
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"У собаки генетические дефекты, ее нельзя ни размножать, ни дорого продать". Эсхакзай уверена, что ее питомца кто-то забрал себе

Ведущая и автор YouTube-канала "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай обещает заплатить за своего потерявшегося щенка больше, чем он стоит. При этом Эсхакзай отметила, что у ее питомца имеются "генетические дефекты", которые обесценивают породу.

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Эсхакзай: Верните, я дам больше, чем стоит этот пес, и куплю личную собаку, если захотите
Эсхакзай: Верните, я дам больше, чем стоит этот пес, и куплю личную собаку, если захотите
Фото: raminalalala / Instagram

Ведущая передачи "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай, которая в течение пяти дней безуспешно занимается поисками своего трехмесячного щенка по кличке Марси, предполагает, что питомца кто-то забрал себе. Об этом она завила на своей странице в Instagram.

"Если бы она была на месте, она бы уже вышла, потому что пять дней без еды и воды прожить сложно. Я исключаю вариант, что она умерла. Вот почему-то не верю. Наверное, кто-то увидел маленького щенка и забрал", – пришла к выводу Эсхакзай.

Она попросила вернуть питомца, пообещав заплатить вознаграждение в сумме, которая превышает стоимость собаки этой породы. 

"Верните, я дам больше, чем стоит этот пес, и куплю личную собаку, если захотите. Если думаете, что эта собака дорогая, я вас огорчу – порода дорогая, наша собака – нет, у нее генетические дефекты и ее нельзя ни размножать, ни дорого продать. Мое предложение выгоднее по всем фронтам", – подытожила Эсхакзай. 

28 июня во время прогулки в районе Столичного шоссе в Киеве у Эсхакзай потерялся трехмесячный щенок по кличке Марси. После четырех дней безуспешных поисков своего потерявшегося питомца Эсхакзай обратилась за помощью к фолловерам, пообещав вознаграждение тому, кто поможет в поиске собаки. 

Теги: Киев, Украина, Рамина
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