"У собаки генетические дефекты, ее нельзя ни размножать, ни дорого продать". Эсхакзай уверена, что ее питомца кто-то забрал себе

Ведущая и автор YouTube-канала "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай обещает заплатить за своего потерявшегося щенка больше, чем он стоит. При этом Эсхакзай отметила, что у ее питомца имеются "генетические дефекты", которые обесценивают породу.

Эсхакзай: Верните, я дам больше, чем стоит этот пес, и куплю личную собаку, если захотите Фото: raminalalala / Instagram

Ведущая передачи "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай, которая в течение пяти дней безуспешно занимается поисками своего трехмесячного щенка по кличке Марси, предполагает, что питомца кто-то забрал себе. Об этом она завила на своей странице в Instagram.

"Если бы она была на месте, она бы уже вышла, потому что пять дней без еды и воды прожить сложно. Я исключаю вариант, что она умерла. Вот почему-то не верю. Наверное, кто-то увидел маленького щенка и забрал", – пришла к выводу Эсхакзай.

Она попросила вернуть питомца, пообещав заплатить вознаграждение в сумме, которая превышает стоимость собаки этой породы.

"Верните, я дам больше, чем стоит этот пес, и куплю личную собаку, если захотите. Если думаете, что эта собака дорогая, я вас огорчу – порода дорогая, наша собака – нет, у нее генетические дефекты и ее нельзя ни размножать, ни дорого продать. Мое предложение выгоднее по всем фронтам", – подытожила Эсхакзай.

28 июня во время прогулки в районе Столичного шоссе в Киеве у Эсхакзай потерялся трехмесячный щенок по кличке Марси. После четырех дней безуспешных поисков своего потерявшегося питомца Эсхакзай обратилась за помощью к фолловерам, пообещав вознаграждение тому, кто поможет в поиске собаки.