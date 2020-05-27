"Пид...раски". Рамина Эсхакзай пожаловалась на девушек, которые пишут сообщения ее бойфренду-адвокату

Ведущая и автор YouTube-канала "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай заявила, что некоторые девушки пишут ее бойфренду, адвокату Евгению Пронину сообщения, рассказывая, какая она плохая.

Эсхакзай: У нас вообще нет женской солидарности? Фото: raminalalala / Instagram

Ведущая передачи "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай опубликовала в Instagram фото со своим бойфрендом, адвокатом Евгением Прониным.

"Где-то раз в три-четыре месяца находится девчонка, которая пишет Жене в личку, что я какая-то не такая", – призналась Эсхакзай.

Она предположила, что таким образом отправительницы сообщений хотят устроить личную жизнь с ее бойфрендом.

"Как мы назовем тех, кто не может найти себе мужика среди "свободных" и засматривается на "чужих"? У нас вообще нет женской солидарности?" – поинтересовалась Эсхакзай.

"По мотивам [российской актрисы] Ларисы Гузеевой только "пид...раски" могу их назвать!" – отреагировали фолловеры ведущей.

Эсхакзай ответила, что это "смешно, но грубо".

Эсхакзай приобрела известность после участия в шоу "Холостяк". После завершения проекта СМИ писали о ней, как о девушке украинского артиста Виталия Козловского. В 2017 году Эсхакзай заявила, что разорвала отношения с певцом.

В настоящее время Эсхакзай живет вместе со своим бойфрендом, адвокатом Евгением Прониным.