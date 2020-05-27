"Пид...раски". Рамина Эсхакзай пожаловалась на девушек, которые пишут сообщения ее бойфренду-адвокату

Ведущая передачи "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай опубликовала в Instagram фото со своим бойфрендом, адвокатом Евгением Прониным.
"Где-то раз в три-четыре месяца находится девчонка, которая пишет Жене в личку, что я какая-то не такая", – призналась Эсхакзай.
Она предположила, что таким образом отправительницы сообщений хотят устроить личную жизнь с ее бойфрендом.
"Как мы назовем тех, кто не может найти себе мужика среди "свободных" и засматривается на "чужих"? У нас вообще нет женской солидарности?" – поинтересовалась Эсхакзай.
"По мотивам [российской актрисы] Ларисы Гузеевой только "пид...раски" могу их назвать!" – отреагировали фолловеры ведущей.
Эсхакзай ответила, что это "смешно, но грубо".
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Где-то раз в 3-4 месяца, находится девчонка, которая Жене @pronin_law_you в личку пишет, что я какая- то не такая * Наверное из благих целей, возможно хочет устроить свою личную жизнь... * Девочки, а как мы назовём тех, кто не может найти себе мужика среди «свободных» и засматривается на «чужих»? * У нас вообще нет женской солидарности? Или это единичные случаи падших женщин. * Фото @anya_krashevskaya_
Эсхакзай приобрела известность после участия в шоу "Холостяк". После завершения проекта СМИ писали о ней, как о девушке украинского артиста Виталия Козловского. В 2017 году Эсхакзай заявила, что разорвала отношения с певцом.
В настоящее время Эсхакзай живет вместе со своим бойфрендом, адвокатом Евгением Прониным.