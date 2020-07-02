"Присмотритесь к соседям, вдруг кто приютил". Эсхакзай пообещала киевлянам вознаграждение за помощь в поиске своей собаки

Ведущая передачи "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай на своей странице в Instagram обратилась за помощью к фолловерам – 28 июня во время прогулки в районе Столичного шоссе в Киеве у нее потерялся трехмесячный щенок по кличке Марси.
Поиски питомца оказались безуспешными. По словам Эсхакзай, у собаки имеются проблемы с системой пищеварения и она нуждается в дорогостоящем лечении.
"Она может быть где угодно. Бегает быстро. Присмотритесь к своим соседям, вдруг кто-то приютил. Помогите найти песика за хорошее вознаграждение", – попросила она.
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Сегодня 4е сутки поиска Марси * По последним данным, в день исчезновения, ее видели на городском пляже, возле ресторана Маячок... по слухам, никто ее не взял. * В это время мы искали ее с противоположной стороны УБЕЖАЛА 28 Июня в 18.24 * Вчера (1 Июня) был мужчина, который в 18.40 видел ее возле авторынка на Столичке, она перебегала дорогу, была испугана, сигналили машины. Он не знал, что мы ищем щенка, поэтому проехал, как только рассказал жене, сразу набрали нас. Мы были там в 21.00, не нашли( * Она может быть где угодно. Бегает быстро. Сегодня я поеду в район авторынка на столичке и снова буду искать, просить записи с камер. * Присмотритесь к своим соседям, особенно частные дома, вдруг кто-то приютил. Помогите найти пёсика за хорошее вознаграждение.
Накануне исчезновения Марси Эсхакзай сообщила, что у нее появилась еще одна собака.
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