"Присмотритесь к соседям, вдруг кто приютил". Эсхакзай пообещала киевлянам вознаграждение за помощь в поиске своей собаки

Ведущая и автор YouTube-канала "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай четвертый день разыскивает своего трехмесячного щенка по кличке Марси. По словам Эсхакзай, ее питомец исчез во время прогулки.

Ведущая передачи "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай на своей странице в Instagram обратилась за помощью к фолловерам – 28 июня во время прогулки в районе Столичного шоссе в Киеве у нее потерялся трехмесячный щенок по кличке Марси.

Поиски питомца оказались безуспешными. По словам Эсхакзай, у собаки имеются проблемы с системой пищеварения и она нуждается в дорогостоящем лечении.

"Она может быть где угодно. Бегает быстро. Присмотритесь к своим соседям, вдруг кто-то приютил. Помогите найти песика за хорошее вознаграждение", – попросила она.

Накануне исчезновения Марси Эсхакзай сообщила, что у нее появилась еще одна собака.