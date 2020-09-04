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Верещук о заявлении Зеленского: Я не считаю себя "микробом", поэтому совершенно спокойно восприняла такое сравнение

Если бы не президент Владимир Зеленский и его бренд, многие нардепы не попали бы в Раду, отметила народный депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

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Верещук: На политическом олимпе маленькие звездочки, считающие себя галактическими планетами, почему-то думают, что могут указывать президенту
Верещук: На политическом олимпе маленькие звездочки, считающие себя галактическими планетами, почему-то думают, что могут указывать президенту
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что президент Украины Владимир Зеленский имел право на резкое высказывание в парламенте, когда назвал некоторых представителей пропрезидентской фракции "микробами". Об этом она сказала в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK.

"Я не считаю себя "микробом", поэтому совершенно спокойно восприняла такое сравнение. Хотя тоже считаю, что оно было несколько резкое", – отметила политик.

Она добавила, что многие из сегодняшних парламентариев попали в Раду только благодаря Зеленскому. 

"Многие фамилии никто не знал и не узнал бы, если бы не президент Зеленский и его бренд. И сегодня на политическом олимпе маленькие звездочки, считающие себя галактическими планетами, почему-то думают, что могут указывать президенту в протестной, аллегорической форме, иногда с сокрушительной критикой обращаясь к президенту и считать это субъектностью. Я не считаю субъектностью и субъектами таких политиков. Наверное, они забыли, я еще раз напоминаю, как год назад случилось и почему случилось, что они сегодня могут рассказывать на ток-шоу то, что они рассказывают. Более того, с трибуны парламента", – заявила Верещук.

31 августа в своем выступлении на съезде партии "Слуга народа" Зеленский назвал некоторых народных депутатов "микробами", потому что они забыли, для чего попали в Верховную Раду.

"Некоторые люди, к сожалению, забыли, как они сюда [в Верховную Раду] попали и для чего. Это тоже есть. Они микробы, они бактерии в вашем здоровом организме, но, к счастью, их очень мало и они слабы. И я уверен, что мы не заметим их на пути к успеху. И их никогда не вспомнит история, даже не вспомнит их имена", – сказал он.

Зеленский не уточнил, кого именно из депутатов он имел в виду. 

Теги: Ирина Верещук, Владимир Зеленский, парламент, Слуга народа
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