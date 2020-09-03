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Девять из 10 украинцев поддерживают программу Зеленского "Большое строительство" – опрос

Население настроено на мирное урегулирование на востоке и в то же время на активное развитие инфраструктуры в Украине, начатое по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, отметил заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий, представляя результаты соцопроса.

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"Большое строительство" занимает второе место среди инициатив власти с 67% поддержки
"Большое строительство" занимает второе место среди инициатив власти с 67% поддержки
Фото: mintrans.news

Девять из 10 украинцев поддерживают проект восстановления инфраструктуры в рамках программы "Большое строительство", инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским. Такие результаты опроса представил 3 сентября Киевский международный институт социологии (КМИС) на своем сайте и в агентстве "Интерфакс-Украина".

На вопрос о приоритетности объектов для реконструкции и строительства в своем населенном пункте ответы распределились так (с учетом, что можно было выбрать до двух вариантов):

  • дороги – 49,2%;
  • больница (со стационаром) – 35%;
  • школа – 26,3%;
  • детский сад – 21,6%;
  • амбулатория (поликлиника) – 13,3%;
  • стадионы и спортплощадки – 11,7%.

Всего за программу "Большое строительство" высказались 89,8% опрошенных. 85,2% считают, что строительство инфраструктурных объектов нужно продолжать, несмотря на пандемию.

"Почему такая высокая поддержка? Одна из причин – это то, что люди видят воочию, как строятся, ремонтируются дороги. Строительство – это то, что больше всего бросается в глаза", – отметил заместитель исполнительного директора КМИС Антон Грушецкий.

"Большое строительство" занимает второе место среди инициатив власти с 67% поддержки, на первом месте – прекращение огня на Донбассе (80%).

"В целом население настроено на мирное урегулирование на востоке и в то же время на активное развитие инфраструктуры в Украине", – сказал Грушецкий.

На третьем месте – программа кредитования бизнеса "5–7–9%", на четвертом – снижение учетной ставки НБУ, которое должно привести к удешевлению ипотечных кредитов для населения.

Опрос проводился с 6-го по 19 августа. Выборка репрезентативна для Украины в целом и для четырех макрорегионов: Западного, Центрального, Южного и Восточного. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Всего было опрошено 2049 респондентов, проживающих во всех областях Украины и Киеве (кроме АР Крым), методом личных интервью с использованием планшетов (САРІ). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,8% для показателей, близких к 25% или 75%; 2,0% для показателей, близких к 12% или 88%; 1,4% для показателей, близких к 5% или 95%; 0,7% для показателей, близких к 1% или 99%.

Теги: Донбасс, соцопрос, Владимир Зеленский, война в Украине, КМИС, учетная ставка, Доступные кредиты 5-7-9%, Большое строительство
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