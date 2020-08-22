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Зеленский: Мы собираемся построить в Украине десятки тысяч мостов

Строить "много мостов" в Украине начнут в 2021 году, отметил президент Владимир Зеленский.

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Зеленский отметил, что мосты строят и сейчас
Зеленский отметил, что мосты строят и сейчас
Фото: Офіс Президента України / Facebook

В Украине будут построены тысячи мостов, заявил президент Украины Владимир Зеленский телеканалу "Украина 24" в интервью, которое вышло 22 августа.

"Мы собираемся построить в Украине десятки тысяч мостов, и потом уже – туристические магниты, к которым эти дороги должны вести. Это отдельная наша программа. Она тоже будет, но в следующем году. Есть отдельная программа украинских замков, это все будет в Западной Украине: историческое наследие, музеи. Все это – большая программа", – сказал он.

Президент подчеркнул, что мосты нужны, потому что "дороги – это не камень преткновения".

"После дорог будет другой вопрос: "Окей, дороги. Где мосты?" После мостов будет третий вопрос: "Мосты провели, дороги с мостами они провели куда?" В замки, музеи, историческое наследие. Все это – части программы "Большое строительство". Уже в следующем году мы начнем строить много мостов, просто много. Мы и сейчас строим", – отметил Зеленский.

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта. Это совместный проект президента и правительства, реализация которого предусмотрена за счет бюджетных средств. Согласно плану, каждая область согласовывает с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые необходимо построить или отремонтировать в течение года. Отдельно области должны согласовать с "Укравтодором" перечень дорог, которые планируют построить в рамках дорожного фонда. В приоритете – дороги к опорным школам и больницам.

Зеленский 23 июня подписал указ о создании координационного совета по реализации программы, его возглавил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Теги: бюджет, мост, Владимир Зеленский, дороги, Большое строительство
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