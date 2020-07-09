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ПОЛИТИКА

В следующем году в Украине планируют восстановить 100 культурных объектов – Ткаченко

По словам министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, восстановление памятников обеспечит устойчивое развитие территорий общин, проложит новые туристические маршруты.

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Ткаченко: Достопримечательности станут местными аттракциями, наполнятся новыми смыслами
Ткаченко: Достопримечательности станут местными аттракциями, наполнятся новыми смыслами
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

В следующем году частью национального проекта "Большое строительство" станет восстановление 100 культурных объектов. Об этом 9 июля в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Впервые за 30 лет независимости мы реально сможем восстановить историко-культурное наследие. Которое порой в критическом состоянии – заброшенное и полуразрушенное. И эти объекты являются кодом нашей нации. Сохранение их подлинности и духа – наша ответственность, наполнение новым содержанием – наш долг перед будущими поколениями", – отметил министр.

По словам Ткаченко, восстановление памятников также обеспечит устойчивое развитие территорий общин, проложит новые туристические маршруты.

"Достопримечательности станут местными аттракциями, наполнятся новыми смыслами. Проект сейчас готов для рассмотрения министерствами и будет представлен в ближайшее время", – добавил он.

Ткаченко отметил, что в перечень войдут такие объекты, как Острожский замок (Ровенская область), Национальный художественный музей (Киев), Национальный историко-культурный заповедник "Качановка" (Черниговская область), Бережанский замок (Тернопольская область), Оборонительные стены в Жовкве (Львовская область), Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Лысенко (Харьков), Дворец Потоцких (Одесса), Дворец Подгорецкого замка (Львовская область), Национальный заповедник "Хортица" (Запорожская область) и Николаевская астрономическая обсерватория (Николаевская область).

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/3199779276756319

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта. Это совместный проект президента Украины Владимира Зеленского и правительства Украины, реализация которого предусмотрена за счет бюджетных средств. Согласно плану, каждая область согласовывает с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые необходимо построить или отремонтировать в течение года. Отдельно области должны согласовать с "Укравтодором" перечень дорог, которые планируют построить в рамках дорожного фонда. В приоритете – дороги к опорным школам и больницам.

Теги: Украина, памятник, Александр Ткаченко, Большое строительство
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