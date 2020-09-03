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Лерос: Зеленский сказал, что если меня не исключат, он распустит парламент

Президент Украины Владимир Зеленский лично звонил главе парламентской фракции "Слуга народа" Арахамии и его заместителям с требованиям подписать документ об исключении нардепа Гео Лероса. Об этом сам нардеп рассказал журналистам "Цензор.НЕТ".

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По словам Лероса, "Слуга народа" планировала предоставить для Офиса президента список депутатов, которые не подписали его исключение
По словам Лероса, "Слуга народа" планировала предоставить для Офиса президента список депутатов, которые не подписали его исключение
Фото: Geo Leros / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский угрожал распустить парламент, если нардепа Гео Лероса не исключат из фракции "Слуга народа". Об этом Лерос заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

"Зеленский сказал [главе фракции "Слуга народа" Давиду] Арахамии, что если меня сегодня не исключат, он завтра распустит парламент. Мне так сказал очень надежный источник", – рассказал нардеп.

Кроме того, по его словам, Зеленский лично звонил и Арахамии, и его заместителям с требованиям подписать документ об исключении Лероса.

"Еще Арахамия говорил замам фракции, что нужно отдельно предоставить для Офиса президента список тех депутатов, которые не подпишут исключение Лероса", – добавил он.

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа" (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности главы Офиса президента Андрея Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника.

В мае Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он. Зеленский заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

В ночь на 29 августа в Киеве сгорел автомобиль Mercedes, который принадлежит Леросу. Депутат убежден, что это был поджог.

1 сентября фракция "Слуга народа" приняла решение исключить Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

"Господин президент, согласитесь, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, потеряли шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха", – сказал депутат с трибуны парламента.

Лерос заявил, что команду исключить его из фракции дал лично Зеленский. Арахамия опроверг эту информацию. Он сказал, что фракция спокойно относилась к тому, что Лерос критикует Ермака, но решила исключить его из фракции за критику президента, поскольку таким образом он перешел красную линию. 

Об исключении Лероса из фракции "Слуга народа" объявил 2 сентября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Теги: Верховная Рада, депутаты, Владимир Зеленский, Гео Лерос, Слуга народа, Давид Арахамия
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