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"Надо было за ухо оттащить от трибуны". В Офисе президента назвали "слишком мягкой" реакцию "Слуги народа" на выступление Лероса

Советник руководителя Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк считает, что текст выступления народного депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, в котором он критиковал президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака, придумала "группа обиженных изгнанников".

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Подоляк: В какой-то момент он банально сломался от собственной значимости. Такой себе крутой парнишка, который все обо всех знает
Подоляк: В какой-то момент он банально сломался от собственной значимости. Такой себе крутой парнишка, который все обо всех знает
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Советник руководителя Офиса президента Украины по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк раскритиковал реакцию парламентской фракции "Слуга народа" на выступление в Верховной Раде народного депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, во время которого он жестко раскритиковал президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака. 

"Единственное, что не совсем понятно пока, – это слишком мягкая, я бы даже сказал, инфантильная позиция правящей фракции "Слуга народа". Подобная мягкотелость и порождает потом трагедии, потери возможностей, падение рейтингов и личные крушения. Потому что нельзя, сказав "а" ("до свидания, парнишка"), не сказать "б" (ни слова о мотивах). Надо было не просто изгнать из фракции, но выступить с обязательной инициативой отзыва мандата – вот единственная адекватная реакция. Или даже за ухо оттащить от трибуны, когда чел изгалялся в злых эпитетах", – написал Подоляк в Facebook 1 сентября. 

Он назвал поведение Лероса "неадекватным". По мнению консультанта, оно "разрушает фундамент любой демократии".

"Теперь он будет и дальше продолжать безумствовать в своих извращенных фантазиях в стенах парламента и получать для этого трибуну. Ох, как любим мы периодически превращать самих себя в социальных мазохистов, а потом поскуливать в сторонке из-за потерянных шансов", – отметил советника Ермака.

Подоляк заявил, что Лерос – случайный человек в Раде, "которого кое-кто подтянул в команду "по приколу".

"В какой-то момент [он] банально сломался от... собственной значимости. Такой себе крутой парнишка, который все обо всех знает. Неуловимый Джо, который однажды обрел сверхценнную идею  воевать с "политическими родителями". Воевать не ради ценностей и других правил, а чтобы было скандально, чтобы хайпануть, чтобы сорвать pr-банк. Тут же нашлись заказчики, которые очень дешево покупают подобных юных хайперов, потому что их (бедняг) отрывают от кормушек. Намного дешевле ведь купить за половину спортивной сумки денежных единиц пламенного трибуна, чем перестать грабить государство", – написал советник руководителя Офиса президента. 

Он отметил, что текст для выступления Лероса "придумала в соседнем кабинете группа обиженных изгнанников". Подоляк не уточнил, кого имел в виду, но сопроводил пост фотографией Лероса и Андрея Богдана, который ранее возглавлял Офис президента. 

"На самом деле нет здесь никаких разоблачений и информации. Кое-кто банально нанес традиционные лживые удары по основам. По собственной партии, прежде всего. По собственной фракции. По власти как таковой", – считает Подоляк. 

https://www.facebook.com/mpodolyak2/posts/975409472898572

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа" (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника.

В мае Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он. Зеленский заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

В ночь на 29 августа в Киеве сгорел автомобиль Mercedes, который принадлежит Леросу. Депутат убежден, что это был поджог.

1 сентября фракция "Слуга народа" приняла решение исключить Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

"Господин президент, согласитесь, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, потеряли шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха", – сказал депутат с трибуны парламента.

Лерос заявил, что команду исключить его из фракции дал лично Зеленский. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эту информацию. Он сказал, что фракция спокойно относилась к тому, что Лерос критикует Ермака, но решила исключить его из фракции за критику президента, поскольку таким образом он перешел красную линию. 

Формально Лерос продолжает находиться во фракции "Слуга народа". О его исключении из фракции, согласно регламенту, еще должен объявить спикер Дмитрий Разумков. 

Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, Гео Лерос, Слуга народа, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Михаил Подоляк
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